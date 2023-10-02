طبيبة سعودية يتجسس عليها اخوها في مكان شغلها فأكتشف سر خطير جعلهُ ينهار على الفور

الرياض - محمد الاطلسي - بدأت تفاصيل القصة التي نشرتها قناة “أسرارهم” على اليوتيوب، عندما تفاجأ الشاب بوالدته تزوره في شقته في وقت متأخر من الليل وهي مرتبكه وخائفة وتطلب أنه يجلس معها في غرفة منفصلة بعيداً عن زوجته لتخبره بما يدور في بالها ويشغل تفكيرها

يقول الشاب أنه قلق في بداية الأمر، وعلى الفور اخذ والدته إلى غرفة منعزلة وبدأ الاستماع إليها، فأخبرته أنها لاحظت تصرفات غريبة على أخته “منال” التي تعمل ممرضة في أحد المستشفيات، وأنها خلال الفترة الأخيرة ترفض الذهاب إلى الدوام، واذا ذهبت ترجع وهي خائفة كأن هناك من يلاحقها.

طمأن الشاب والدته ووعدها بأنه سوف يكتشف حقيقة الأمر بطريقته الخاصة وطلب منها ان تحافظ على هدوءها أمام أخته وان لا تخبرها بشيء حتى يكتشف الحقوفي اليوم التالي، اخذ الشاب اجازه من عمله واتجه الى المستشفى مكان العمل حق منال كانت ممرضه المهم انه وصل ودخل قسم التمريض يشوف زميلاتها سئل احدى الممرضات عن اخته ومابين لها انه اخوها ..كانت زميلتها تدعى امل استقبلته وتبادلو الحديث سئلها عن منال تعرفيها وكيف سمعتها وكذا المهم كانت في البداية متحفظه عن الكلام لكن في الاخير تكلمت بكل شيء وياليتها ماتكلمت!.

الممرضه تخبره بأن أخته متزوجه بالسرقالت له اش تبي من منال عندها دكتور يحبها وتحبه وقدهم متزوجين بالسر ومحد يعرف حاول تنسيها ولاتقرب منها …يقول الاخ انا انصدمت وحسيت دمي اتجمد في عروقي من كبر الصدمة …يقول ماقدرت اتحمل قلت لها بمشي ومرة ثاني برجعلك …قالت هي وين تروح خذ رقمي يقول اخذت رقمها ومشيت وانا مصدوم اتجهت لبيتنا اذا بي لاحض سيارة واقفه قدام بيتنا اول ماوصلت شافني ومشي مباشرة.الأخ يتلقى صدمة ثانيه قدام البيت

عندما شفت السيارة واقفه وشفت لشباك بيتنا منال واقفه في الشباك وقفلت ذاك الوقت خلاص حسيت انه في حاجه كبيرة تصير هذا يمكن كان داخل بيتنا والان خرج يقول الاخ موقف لايمكن ان يتحمله احد يقول دخلت البيت الاقي امي فاتحه الباب قلت لها وين كنتي قبل شوي قالت في الحوش طيب الباب مانفتح قالت اش فيك مافي احد فتحه طيب وين منال منال نايمه والان صحيتها تفطر يقول خلاص انا صرت مجنون الاخ يرجع للمستشفى يبي يشوف الي متزوجها بالسريقول الاخ عدت للمستشفى ولاقيت امل سئلتها عن الدكتور الي متزوجها قالت اسمه عدنان وانه غير متواجد الان في اجازه وحسيت انه امل مرتبكه مو على بعضها يقول صدفه لاقيت زميل لي من ايام المدرسة موضف هناك مشيت معه وسئلته عن عدنان قال نعم موجود وتلاقيه في العيادة رقم 7 قال شكرته واتجهت للعيادة ودخلت على الدكتور …كانت صدمة اكبر الاقي هذا الي يدعى عدنان رجل كبير في السن ممكن يتجاوز ال 60 سنه …تكلمت معه وانا في حالة ذهول يادكتور انت متزوج يقول الدكتور تفاجئ وطردني.

الاخ حس انه في لعبه في الموضوع

يقول رجعت لامل قلت لها كنت عند الدكتور عدنان الان هنا تغيرت ملامحها واعترفت بغلطها الكبير انه عجبت فيني وتفكرني جائي اخطب منال وهي شوهت سمعتها عشان اغير من منال واخذها مكانها…يقول الاخ حسيت الارض تدور ولو كنت رحت ارتكبت جريمة وقتلت اختي بسبب هذي الحيوانه ..المهم قلت لها اذا تبي اسامحك قولي الصدق انا اخوها لمنال قال مدحتها وانها مافي زيها ومن اطيب الناس الاخ اتجه الى اخته ليعرف الحقيقه منهايقول اتجهت الى اختي ودخلت عليها ومسكتها ها يااختي انا سندك ولا يمكن ان لاحد ان يلمس شعره منك قولي اش سبب وضعك ذا الي مو مطمني يقول بدت عليها ملامح الحزن وتقولي كل شي.

اعترفت الاخت وكان اعترافها صادم جدا يقول عندما تخرج من البيت تلاحقها سيارة وعند عودتها تلاحقها نفس السيارة ..يقول هديتها وقلت لها ترجع الدوام واخذت اخوياي ومشينا بعدها واذا بالسيارة تئتي وتلاحقها يقول قضينا عليها وانزل افتح السيارة الاقي بنت !! يابنت اش فيك تلاحقيها يقول تبكي وتطلب مني اتركها تمشي المهم طلبت الشرطه واحذوها وكانت التحقيقات مجهوله ماعترفت بشيء

يقول فجئه جت امها وصدمتني بهذا الاعتراف.

اعترفت الام ان ابنتها كانت عند منال في المستشفى تفحص عن السمنه هل هي طبيعيه تنقص او لا تقول واختك منال كانت تنادي على بنتي وماسمعتها وفجئه تقول للمرضات شوفولي وين راحت ذيك الدبدوبه وهنا سمع خطيبها وفسخ خطوبتها وهذي البنت صارت فيها حاله نفسية والسبب اختك يقول ساحتها وتركناها تمشي وينصح اي احد اذا بيتكلم شيء لايتكلم الا بالخير لان الكلمة قد تقتل شخص اخيقة.