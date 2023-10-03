ماهي المدة الجديدة لصلاحية تأشيرة الزيارة العائلية بالسعودية بعد نزولها على جواز السفر ؟

الرياض - محمد الاطلسي - خدمة تأشيرة الزيارة هي خدمة إلكترونية تقوم بتتقديمها وزارة الخارجية حيث تمكن حاملها من طلب زيارة أشخاص ليس لهم صفة تجارية أو عائلية بطالب التأشيرة ( مقيم، فرد، حكومية، أعمال). مدة صلاحية تأشيرة الزيارة العائلية بعد نزولها على جواز السفر تم تحديد فترة صلاحية تأشيرة الزيارة العائلية بعد نزولها على جواز السفر بما يلي :

في الأغلب يتم تحديها بثلاثشهةر من وقت صدور التأشيرة. يستطيع حاملها تمديد فترة الزيارة العائلية لمدة تصل إلى ستة شهور . يمكن بعد تنفيذ المستجدات تم زيادة الفترة لمدة تسهة شهور بعد تقديم الطلب بمدة.

مدة صلاحية تاشيرة الزيارة العائلية قبل نزولها على جواز السفر قامت وزارة الخارجية السعودية بإصدار تأشيرات متنوعة وفقا لسبب الزيارة لكل نوع، وتعتبر تأشيرة الزيارة العائلية من أهم التأشيرات التي تقوم بإصدارها الوزارة بطريقة رسمية للقادمين إلى المملكة بهدف استقدام أفراد الأسرة من الأب أوالأم أوالأبناء أوالزوجة إلى المملكة العربية السعودية ، وتتنوع فترة صلاحية التأشيرة تبعا للمدة التي قام بتحديدها المستقدم، حيث تبدأ فترة الزيارة من أسبوعين حتى سنتين، حيث يتم بدء العمل بتاريخ صلاحية التأشيرة بعد أن يتم نزولها بشكل مباشر على جواز السفر، ويستطيع طالبها أن يستعلم عن صلاحيتها بطريقة إلكترونية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية التي تتبع لوزارة الخارجية السعودية .

يتم تحديد خيار تأشيرة صادرة من وزارة الخارجية من الأيقونات الموجودة أو البحث عليها من خيار البحث. إدخال رقم التأشيرة التي يرغب المستعلم الاستفسار عنها. كتابة رقم السجل الخاص بالمقيمين. إدخال رمز التحقق المرئي الذي يتكون من ستة أرقام بطريقة صحيحة.

الضغط على أيونة عرض. سيتم عرض كافة البيانات التي تخص تأشيرة وعدد الأشخاص الين تم تسجيلهم عليها وتاريخ انتهاء صلاحيتها.

تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عند انتهاء فترة تأشيرة الزيارة العائلية وكان المقيم يرغب في تمديدها يجب توافر الشروط والمتطلبات الالية ومن هذه الشروط والمتطلبات مايلي :

أن لا يتجاوز مجموع فترة تأشيرة الزيارة 180 يومًا من يوم دخول المملكة العربية السعودية ويتم استثناء من هذا الشرط أصحاب الجنسية اليمنية والسورية، حيث يمكن زيادة عن 180 يومًا. أن يكون باقي لصلاحية التأشيرة في مدة بعة أيام أو أقل. أن لا يكون قد مضى على انتهاء التأشيرة أكثر من ثلاثة أيام.

أن يكون الزائر لا يزال مقيمًا داخل المملكة وقام بتسديد لجميع المخالفات المرورية. أن يكون جواز السفر الخاص بالشخص القادم ساري المفعول.

دفع كافة رسوم التمديد. تغطية مدة التأمين الطبي مدة التمديد الإضافية.