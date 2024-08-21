انت الأن تتابع خبر أحذركم وأنا أعي ما أقول النهاية اقتربت لا محالة.. العرافة ليلى عبداللطيف تزلزل الجميع بتنبؤات جديدة مرعبة لن يتحملها احد.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت توقعات العرافة المعروفة، ليلى عبد اللطيف، الذعر بين الجماهير العربية والغربية، حيث تنبأت بانقطاع شبكة الإنترنت قبل نهاية العام الجاري. وقد برز هذا الإعلان خلال تصريحاتها الصحفية، ما ألقى بظلال من القلق على المجتمعات حول العالم.

وفي تفاصيل تصريحاتها، أشارت عبد اللطيف إلى أن هذا الانقطاع المتوقع للإنترنت لن يكون مجرد حدث عادي، بل قد يسبب أزمة كبيرة تتجاوز مجرد الإزعاج اليومي، مؤكدة أنها غير متأكدة من العواقب الأخرى التي قد تترتب على هذا الحدث.

في أعقاب إعلانها، توالت التساؤلات حول مدى صحة هذا التوقع وإمكانية حدوثه في الواقع، وذلك في ظل استعداد العالم لمواجهة هذا التحدي الجديد. إن الإنترنت، الذي يعد العصب الرئيسي لمعظم جوانب الحياة العصرية مثل التواصل، التجارة، التعليم، والترفيه، سيترتب على فقدانه آثار جوهرية على الحياة اليومية وعلى المدى الطويل.

وبالإشارة إلى الدور الحيوي الذي يلعبه الإنترنت اليوم، فإن انقطاعه، وفقاً لتوقعات عبد اللطيف، يعد تحدياً كبيراً يستدعي الاستعداد والتفكير في سيناريوهات بديلة للحفاظ على استمرارية الأنشطة الأساسية في المجتمع.