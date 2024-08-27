انت الأن تتابع خبر أنا احذركم للمرة الأخيرة اقترب يوم الوداع .. العرافة ليلى عبد اللطيف تكشف ما سيحدث بعد ايام بكل وضوح وهي مرعوبة من الخوق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، في أحدث ظهور تلفزيوني لها، الجمهور من خطرات محتملة وشددت على أهمية البقاء في المنازل لضمان السلامة.

وصرحت ليلي عبد اللطيف بأنها تتوقع ظهور فيروس جديد في سلطنة عمان واضطرابات أمنية في لبنان، بما في ذلك هجوم محتمل على إحدى المحطات الفضائية واشتباكات في بيروت.

وأضافت أن الفيروس الجديد المتوقع قد يجبر السلطات على إعادة تطبيق الحظر والتدابير الاحترازية، مما قد يعيد القلق السابق الذي شهدته المنطقة. وتطرقت أيضاً إلى احتمال ظهور تحوّر جديد لفيروس الجدري، وهو ما قد يشكل كارثة صحية جديدة.

يشار إلى أن توقعات ليلي عبد اللطيف تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة العربية حالة من القلق والترقب، مما يؤكد على الأثر البالغ للأحداث الصحية والأمنية على استقرار هذه الدول. ولطالما كانت توقعات عبد اللطيف محط اهتمام وجدل في الأوساط العربية.