انت الان تتابع خبر اكبر اكتشافات القرن في مجال الطب .. هذه العشبة الجبارة قادرة على القضاء على خفض سكر الدم وزيادة إنتاج الإنسولين والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - استُخدمت الجيمنيما كعلاج عشبي لمرض السكري منذ آلاف السنين، وكانت معروفة لدى الأطباء الهنود باسم "بول العسل" نظرًا لملاحظتهم أن بول المرضى يجذب النمل بسبب طعمه الحلو.

وقد أطلق علماء كثيرون عليها لقب "عشبة مدمرة السكر" بسبب الفوائد العظيمة التي تتمتع بها:

1- تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر: تساعد عشبة جيمنيما في تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر بفضل احتوائها على حمض الجمنازيوم، الذي يساعد على كبح الشهية وتقليل قدرة الشخص على تذوق الحلاوة. يرتبط حمض الجيمنيما بمستقبلات السكر في اللسان، مما يمنعها من تذوق الطعم الحلو.

2- خفض مستويات السكر في الدم: أظهرت الدراسات العلمية أن تناول 200-400 مجم من الجيمنيما يوميًا يقلل من امتصاص الأمعاء لجلوكوز السكر. وأظهرت دراسات أخرى قدرتها على التحكم في مستويات السكر في حالات مرض السكري من النوع 2، بالإضافة إلى دورها في تقليل مضاعفات المرض على المدى الطويل.

3- زيادة إنتاج الإنسولين في الدم: تعمل الجيمنيما سيلفستر على تحفيز إنتاج الإنسولين في البنكرياس، مما يعزز تجديد الخلايا المنتجة للإنسولين ويخفض مستوى السكر بشكل كبير.

4- تحسن مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

تساعد مكونات عشبة مدمرة السكر في الحفاظ على الوزن الصحي من خلال ضبط مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وتعتبر هذه العشبة أيضاً من مدرات البول المعتدلة وتساعد في احتباس الماء، وهذه طريقة أخرى يمكن أن تساعد بها الجيمنيما مدمرة السكر في إنقاص الوزن.

5- تقلل من التهابات الجسم بسبب محتواها من التانين والصابونين

تحتوي العشبة على مواد مضادة للالتهابات مثل التانين والصابونين، كما تحوي أوراق الجيمنيما على مواد منشطة للمناعة.

طريقة استخدام عشبة الجيمنيما

يمكن شرب مغلي عشبة مدمرة السكر أو مضغ أوراقها، وعادة ما يتم تناوله على شكل حبوب أو كبسولات لتسهيل التحكم في الجرعة المطلوبة في اليوم دون الحؤول إلى التسبب بأي آثار جانبية.

الشاي: تغلى الأوراق لمدة 5 دقائق، ثم تُشرب بعد 10-15 دقيقة.

المسحوق: يمكن تناول جرامين حتى 4 جرام إذا لم تظهر أي آثار جانبية.

الكبسولات: يمكن تناول كبسولة تحتوي على 100 مجم من العشبة، 3-4 مرات باليوم.