الفرق بين الأزمة القلبية وارتجاع المريء: انتبهي.. قلبكِ يخدعكِ!

الأزمة القلبية وارتجاع المريء من الحالات الطبية التي تستدعي الانتباه والحذر؛ فقد تشعرين بألم مفاجئ في صدرك، إحساس بالحرقة أو الضغط يمتد إلى أعلى صدرك أو حلقك. في تلك اللحظة، يتسارع نبض قلبك ليس فقط بسبب الألم، بل بسبب الخوف أيضًا، وبسبب كثرة الأسئلة التي تنهمر في رأسك: هل هو مجرد ارتجاع مريئي؟ أم أن القلب يرسل إنذارًا حقيقيًا لا يجب تجاهله؟

تكمن المشكلة في أن الأزمة القلبية وارتجاع المريء قد يتشابهان في بعض الأعراض، ما يجعل كثيرين يخطئون في التقدير ويؤخرون طلب المساعدة الطبية. وهذا التأخير قد يكون خطيرًا، لأن دقائق قليلة قد تصنع فارقًا كبيرًا في تقليل المضاعفات وزيادة فرص النجاة.

ولأن الوعي بالفرق بين الأزمة القلبية وارتجاع المريء ضرورة حقيقية، فإن معرفة كيفية التمييز بين الألم المصاحب لكل منهما تساعد على التصرف الصحيح في الوقت المناسب، واللجوء إلى الطبيب دون تردد عند الحاجة.

احفظي قلبك بمعرفة الفرق بين الأزمة القلبية وارتجاع المريء

كيف تحدث الأزمة القلبية؟

الأزمة القلبية حالة طبية طارئة تحتاج إلى تدخل فوري، لأن التأخير في العلاج يزيد من حجم الضرر الذي يصيب القلب. تحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب، غالبًا بسبب انسداد في أحد الشرايين التاجية. وعند حدوث ذلك، تبدأ خلايا القلب في التلف نتيجة نقص الأكسجين.

ما هو ارتجاع المريء؟

ارتجاع المريء هو حالة شائعة تحدث عند ارتداد حمض المعدة إلى المريء، ما يسبب إحساسًا بالحرقة في الصدر أو الحلق. وغالبًا ما يكون الارتجاع المريئي أقل خطورة من الأزمة القلبية، لكنه قد يسبب انزعاجًا شديدًا إذا تكرر أو لم يتم التعامل معه بطريقة صحيحة.

الفرق بين الأزمة القلبية وارتجاع المريء

رغم التشابه بين الأزمة القلبية وارتجاع المريء، إلا أن هناك فروقًا واضحة يمكن ملاحظته بحسب دكتور حمدي أحمد استشاري أمراض الباطنة والقلب كما يلي

أعراض الأزمة القلبية

تشمل أعراض الأزمة القلبية:

ألم شديد أو ضغط في منتصف الصدر

إحساس بثقل أو ضيق في الصدر

امتداد الألم إلى الذراع اليسرى أو الكتف أو الفك

ضيق في التنفس

تعرق بارد مفاجئ

غثيان أو دوخة

شعور بالخوف أو القلق الشديد

تعب غير مبرر

قد تختلف أعراض الأزمة القلبية لدى النساء، فقد تكون أقل وضوحًا من الرجال، مثل الشعور بالتعب الشديد أو ألم في الظهر أو الفك دون ألم صدري واضح.

أعراض ارتجاع المريء

أعراض ارتجاع المريء تشمل:

حرقة في الصدر تزداد بعد تناول الطعام طعم حامضي في الفم شعور بحرقة في الحلق زيادة الأعراض عند الاستلقاء تحسن الألم بعد تناول مضادات الحموضة تجشؤ متكرر إحساس بامتلاء المعدة

كيف أفرق بين ارتجاع المريء والقلب؟

يمكنك ملاحظة بعض الفروق الأساسية التي تساعد في التمييز:

نوع الألم في حالة الأزمة القلبية يكون ضغط أو ثقل شديد في الصدر، أما في حالة ارتجاع المريء فيكون حرقة حادة. توقيت الألم قد يحدث فجأة في حالة الأزمة القلبية، أما في حالة ارتجاع المريء فغالبا ما يكون بعد الأكل. مدة الألم في حالة الأزمة القلبية قد يستمر أكثر من دقائق أما في حالة ارتجاع المريء فقد يتحسن سريعًا. الاستجابة لمضادات الحموضة ألم الأزمة القلبية لا يتحسن بتناول مضادات الحموضة بعكس الحال في حالة ارتجاع المريء إذ تتحسن الحالة غالبًا. الأعراض المصاحبة، الأزمة القلبية عادة ما تكون مصحوبة بتعرق وضيق أما ارتجاع المريء يكون به طعم حامضي وتجشؤ

هل ارتجاع المريء يسبب ازمه قلبيه؟

لا، ارتجاع المريء لا يسبب أزمة قلبية بحد ذاته، لأن كلًا منهما يحدث لأسباب مختلفة تمامًا؛ فارتجاع المريء يحدث نتيجة عودة أحماض المعدة إلى المريء بسبب ضعف الصمام الفاصل بين المعدة والمريء، بينما تحدث الأزمة القلبية بسبب انسداد في أحد الشرايين التي تغذي عضلة القلب. ومع ذلك، قد يتشابه الألم الناتج عن ارتجاع المريء مع ألم الأزمة القلبية، إذ يسبب حرقة أو ألمًا في الصدر قد يثير القلق ويجعل البعض يعتقد أنه يعاني من مشكلة قلبية. وفي بعض الحالات، قد يعاني الشخص من الحالتين معًا، خاصة إذا كان لديه عوامل خطر لأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو التدخين. لذلك، إذا ظهر ألم في الصدر بشكل مفاجئ أو كان مصحوبًا بضيق في التنفس أو تعرق أو ألم يمتد إلى الذراع أو الفك، فلا يجب افتراض أنه ارتجاع مريئي فقط، بل ينبغي طلب التقييم الطبي فورًا للتأكد من سلامة القلب.

لماذا النساء أكثر عرضة للإصابة بالأزمة القلبية؟

تشير الدراسات إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالأزمة القلبية، لأن الأعراض قد تكون غير تقليدية، مثل:

ألم في أعلى الظهر

تعب مفاجئ

ضيق تنفس بدون ألم صدري واضح

غثيان أو اضطراب في المعدة

كما أن انتشار ارتجاع المريء بين النساء يجعل الكثيرات منهن يعتقدن أن الألم سببه المعدة، بينما قد يكون القلب هو السبب الحقيقي، ومن هنا يحدث الخداع.

ما العوامل التي تزيد خطر الإصابة بالأزمة القلبية؟

معرفة عوامل الخطر تساعد على الوقاية، وهي:

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع الكوليسترول

مرض السكري

السمنة

التدخين

قلة النشاط البدني

التوتر المزمن

وجود تاريخ عائلي لأمراض القلب

كيف يمكن الحماية من الأزمة القلبية وارتجاع المريء

كيف تحمين قلبك من الأزمات القلبية؟

الوقاية دائمًا أفضل من العلاج، ويمكنك حماية قلبك عبر:

ممارسة الرياضة بانتظام

تناول طعام صحي متوازن

تقليل الدهون المشبعة

الإقلاع عن التدخين

التحكم في ضغط الدم

متابعة مستويات السكر والكوليسترول

تقليل التوتر

ما العوامل التي تزيد من الإصابة بارتجاع المريء؟

في المقابل، هناك عوامل تزيد احتمال حدوث ارتجاع المريء:

تناول وجبات دسمة

الإفراط في القهوة

الأطعمة الحارة أو الحمضية

السمنة

النوم بعد الأكل مباشرة

الحمل

التوتر والقلق

نصائح لتقليل خطر ارتجاع المريء

يمكن تقليل الأعراض من خلال خطوات بسيطة:

تناول وجبات صغيرة ومتفرقة

تجنب النوم بعد الأكل مباشرة

تقليل القهوة والمشروبات الغازية

الحفاظ على وزن صحي

رفع الرأس قليلًا أثناء النوم

تجنب الأطعمة الحارة والدسمة

هل يمكن أن يحدث ارتجاع المريء مع الأزمة القلبية؟

نعم، في بعض الحالات قد يحدث ارتجاع المريء لدى شخص يعاني في الوقت نفسه من أزمة قلبية، ما يزيد من صعوبة التشخيص. في هذه الحالة، لا يجب الاستهانة والاعتماد على التوقعات الشخصية فقط، بل يجب اللجوء إلى الفحص الطبي عند الشعور بأي ألم غير معتاد في الصدر.

قد يكون الألم في الصدر عرضًا عابرًا في كثير من الأحيان، لكن في أحيان أخرى يكون رسالة تحذير حقيقية لا يجب تجاهلها. بين الأزمة القلبية وارتجاع المريء تشابه يستدعي الانتباه جيدًا للتمييز بينهما واستشارة الطبيب على الفور.

نصيحة الطبيب لكِ

لا تهملي إشارات جسدك، ولا تترددي في طلب المساعدة عند الشك، لأن دقائق قليلة قد تنقذ حياتك

مع تمنياتي لكِ بالسلامة الدائمة