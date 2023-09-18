انت الان تتابع خبر وداعاً لجرثومة المعدة وآلامها.. معجزة ربانية فاقت تقدم الطب نبتة جبارة تناولها بهذه الطريقة وستزول معاناتك إلى الأبد !!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تُعد جرثومة المعدة بكتيريا حلزونية تتكاثر في الجدران المبطنة للمعدة وتنتقل عن طريق الأطعمة الملوثة، وتسبب ألمًا شديدًا في البطن. وتُعَدّ جرثومة المعدة من الأمراض المزعجة التي تصيب عددًا كبيرًا من الناس.

إنها نوع من البكتيريا التي تخترق الجسم وتعيش في الجهاز الهضمي. وإذا استمرت لفترات طويلة، فقد تسبب تقرحات في بطانة المعدة أو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة.

وفي هذا المقال، سنستعرض طرق علاج جرثومة المعدة باستخدام الأعشاب وفقًا لتقرير نشره موقع "هيلث لاين".

1- الشاي الأخضر:

أظهرت دراسة أجريت عام 2009 على الفئران أن الشاي الأخضر قد يساعد في قتل وإبطاء نمو البكتيريا المسببة لجرثومة المعدة. ووجدت الدراسة أن تناول الشاي الأخضر قبل الإصابة بجرثومة المعدة يمنع التهاب المعدة، فيما يقلل تناوله أثناء الإصابة من شدة التهاب المعدة.

2- جذر عرق السوس:

يُعَدّ جذر عرق السوس علاجًا طبيعيًا شائعًا لقرحة المعدة، ويمكن أيضًا أن يحارب بكتيريا جرثومة المعدة. ووفقًا لدراسة أُجِرِيَتْ عام 2009، لا يقتل جذر عرق السوس البكتيريا بشكل مباشر، ولكنه يمكن أن يساعد في منعها من الالتصاق بجدران الخلايا.

3- البروكلي:

تُعَدّ أوراق نبات البروكلي من العلاجات الفعّالة ضد جرثومة المعدة، وتشير الأبحاث التي أُجِرِيَتْ على الفئران والبشر إلى أنها تقلل من التهاب المعدة، كما أنها قد تقلل من تأثير البكتيريا المسببة لجرثومة المعدة.

أجريت دراسة حديثة على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 والإصابة ببكتيريا هيليكوباكتر بيلوري، وأظهرت النتائج أن نبات البروكلي يمكن أن يكون فعالاً في محاربة هذه البكتيريا الضارة. بالإضافة إلى ذلك، تبين أن البروكلي يحسن عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض القلبية والوعائية.