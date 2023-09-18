انت الان تتابع خبر ودعاً لمرض السكري من اليوم : فاكهة لذيذة تُحدِّ الأنسولين للقفز وتُنقِص نسبة السكر في الدم ومئات الفوائد الصحية الاخرى.؟!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يلعب الكيوي دورًا مهمًا في تنظيم مستوى السكر في الدم. فهو يحتوي على مواد غذائية تعزز قدرة الجسم على استخدام الجلوكوز وتحسن إنتاج الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية.

تحتوي فاكهة الكيوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل الألياف والفيتامينات والمعادن. تساهم الألياف في تنظيم عملية الهضم وتحسين حركة المعدة. كما تزيد من قدرة الجهاز الهضمي على امتصاص الغذاء وتحسين صحة الأمعاء. وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي فاكهة الكيوي على فيتامين C الذي يُعتبر مضادًا للأكسدة قويًا ويساعد في تعزيز جهاز المناعة والحفاظ على صحة الجلد والأوعية الدموية. كما يحتوي الكيوي على فيتامين K وفيتامين E اللذان يلعبان دورًا هامًا في تعزيز صحة العظام والقلب.

فاكهة الكيوي تحتوي أيضًا على العديد من المعادن المهمة مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم. البوتاسيوم يساهم في تنظيم ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. ويعزز الكالسيوم صحة العظام والأسنان، بينما يساهم المغنيسيوم في تحسين وظائف الجسم والحفاظ على صحة الأعصاب والعضلات.

بالإضافة إلى فوائدها الصحية، تُعتبر فاكهة الكيوي طعمًا لذيذًا ومنعشًا. يمكن تناولها بمفردها كوجبة خفيفة أو إضافتها إلى السلطات والعصائر والحلويات لإضفاء نكهة فريدة ومنعشة.

تحسين الكبد: يحتوي الكيوي على أنزيمات طبيعية تساعد في تجديد خلايا الكبد التالفة وتقليل انتشار التليف الكبدي. كما يساهم في زيادة إفراز الصفراء الهاضمة التي تعمل على تحسين عملية الهضم.

فيتامين C: يعتبر الكيوي مصدراً غنياً بفيتامين C، حيث يحتوي على نسبة أكبر منه بالمقارنة مع البرتقال والجوافة والليمون. وبالتالي، يساهم الكيوي في علاج الزكام والإنفلونزا وتعزيز صحة الجهاز التنفسي وتعزيز قدرة الجسم على مقاومة الفيروسات والجراثيم.

مضادات الأكسدة: يحتوي الكيوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مما يعزز قدرة الجسم على مكافحة الأمراض السرطانية والأمراض المزمنة.

تقوية عضلة القلب: بالإضافة إلى خفض نسبة السكر في الدم وتقليل الضغط، يساهم الكيوي في تنشيط عضلة القلب وتحسين الدورة الدموية وحماية القلب من الأمراض الخطيرة.

التفاح: يعتبر التفاح مصدراً غنياً بالألياف، والتي تساهم في خفض نسبة السكر في الدم. وقد أظهرت الدراسات أن قشر التفاح يحتوي على نسبة عالية من الألياف، ويساعد في زيادة حرق الجلوكوز في الجسم.

الجريب فروت: الجريب فروت هو أيضًا من الفواكه التي تساهم في خفض نسبة السكر في الدم. فهو يحتوي على نسبة عالية من الماء، تصل إلى 91% من مكوناته، والباقي يتكون من معادن واملاح معدنية. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الجريب فروت على مركب يسمى النارينجين، وهو مركب غذائي يعزز قدرة الجسم على استخدام الأنسولين.

الفراولة: تحتوي الفراولة على نسبة قليلة من السكر مقارنة بالفواكه الأخرى، وبالتالي فإن تناولها لا يشكل خطورة على مرضى السكر. وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي الفراولة على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد في تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك.

التوت: يحتوي التوت على مركبات تسمى الأنثوسيانين، وهي تساهم في تقليل ضغط الدم المرتفع وتعزز ليونة الأوعية الدموية ونشاط القلب.

الموز: يُعتبر الموز من أفضل الفواكه التي تساعد على صحة القلب وتقليل ارتفاع ضغط الدم. فهو يحتوي على معدن البوتاسيوم الضروري لصحة ونشاط عضلة القلب. كما يساعد تناول الموز على توزيع السوائل في الجسم بشكل طبيعي ويحتوي أيضًا على فيتامين ج الذي يساهم في بناء الأنسجة والخلايا في الجسم.

البطيخ: يُعتبر البطيخ من الفواكه الصيفية الغنية بالماء وسكروز الفاكهة. كما يحتوي على حمض السيترولين، وهو حمض أميني مهم للجسم يساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في ضغط الدم. وأظهرت دراسة نشرتها مجلة American Journal of Hypertension أن تناول البطيخ أو مكملات خلاصة البطيخ يساهم بشكل واضح في تقليل ضغط الدم المرتفع إذا تم استخدامها بانتظام.