تاكلي ايه بالليل عشان تخسري وزن وانتي نايمة

هتكون مفاجأة بالنسبة لك لو قولنالك انك ممكن تفقدي الوزن اثناء النوم؟ من خلال المقالة دي هنعرف ان فقدان الوزن ممكن يكون سهل ، ولكن مهم انك تاكلي الحاجات الصح قبل النوم للمساعدة في عملية حرق الدهون ، بالاضافة ان طريقة نومك, عدد ساعات نومك, نوعية نومك بتأثر على عملية التمثيل الغذائي في جسمك بشكل كبير ، ودلوقتي بعد ما عرفنا العلاقة بين النوم وفقدان الوزن ، والنهاردة هنقولك تاكلي ايه لانقاص وزنك بالليل.
تاكلي ايه لانقاص وزنك بالليل:
اتأكدي انك تبعدي قبل النوم ، عن الاطعمة اللي بتحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات, الدهون, السكر ، واختيار الاطعمة المفيدة لفقدان الوزن ، وفي السطور الجاية هنتعرف على قائمة بالاطعمة اللي المفروض تاكليها لحرق الدهون اثناء النوم.
1- الخيار:
الخيار مش مجرد مبرد طبيعي للجسم ، ولكن كمان هو يعتبر افضل وجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية ، الخيار خالي من الدهون ، وبالتالي تقدري تاكلي منه زي ما انتي عايزة من غير ما تحسي بالذنب بسبب زيادة الوزن ، وممكن كمان تعملي مشروب بالخيار ، كل اللي هتعمليه ضيفي مجموعة من اوراق الكزبرة, 2 معلقة كبيرة من عصير الخيار, عصير ليمونة واحدة, وخيار متقطع ل ½ كوباية ماية ، وضيفي لها ½ بوصة من الجنزبيل المبشور ، اضربي كل المكونات مع بعض في الخلاط واشربيه قبل ما تنامي.
2- اللوز:
قبل ما تتسرعي وتقولي ان اللوز بيحتوي على نسة عالية من السعرات الحرارية ، احنا بنقولك انه يحتوي على خصائص معززة لعملية التمثيل الغذائي ، واظهرت الدراسات ان الاستهلاك المستمر للوز بيزود من مستويات فيتامين E,الدهون الاحادية غير المشبعة ، بالاضافة ان اللوز غني بالالياف, فيتامين ب, والزنك ، وبيخلينا نحس بالشبع لفترة طويلة ، وبالتالي اكل اللوز ممكن يساعدك على تقليل لارغبة الشديدة في اكل السكر ، بالاضافة ان المكسرات غنية بحمض الاوليك اللي بيحفز الشعور بالشبع.
3- الفلفل الاسود:
الفلفل الاسود معروف باسم “الدهب الاسود” لفوايده الصحية ، ومن اكتر الطرق فعالية لحرق الدهون هو اكل الفلفل ، واكيد مش هتاكليه بشكل مباشر ، ولكن دخليه في اطباقك وهتشوفي بنفسك هو هيساعدك قد ايه على حرق الدهون العنيدة في جسمك اثناء النوم ، ضيفيه لاطباق العشا او كليه مع الجبنة القريش.
4- الجبنة القريش:
الجبنة القريش غنية بحمض التربتوفان الاميني وببروتين الكازين ، والاتنين يعتبروا محفز منشط لحرق السعرات الحرارية ، وبالتالي الجنة القريش تعتبر وجبة عشا مثالية قبل النوم لو عايزة تفقدي وزن.
5- بذور اللوتس (ماخانا):
بذور اللوتس او جوز اللوتس او جوز الثعلب او الماخانا ، كلها اسماء لنفس الحاجة ، هي تعتبر وجبة خفيفة صحية قبل النوم ، منخفضة السعرات الحرارية ، ومصدر جيد جدا للبروتين ، كمان غنية بالحديد ، كل اللي هتعمليه انك هتحمصي بذور اللوتس في طاسة مع رشة من الفلفل الاسود ، هتساعدك على فقدان الوزن بشكل فعال.
6- القرفة:
القرفة من التوابل اللي بتضيف نكهة مميزة للاكل ، ولو عايزة تسرعي عملية حرق الدهون اثناء النوم بالليل ، اشربي ماية القرفة ، ضيفي ½ معلقة كبيرة من القرفة لكوبابة ماية دافية واشربيها بالليل قبل النوم ، ممكن كمان تضيفي للمشروب عسل نحل حسب الذوق ، ولكن اتأكدي ان الماية مش سخنة لما تيجي تضيفي العسل ، المشروب ده بيمنع الرغة الشديدة في الاكل وهيساعدك على حرق الدهون.
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