7 أسباب ستجعلك تتناول كوب من عصير البقدونس يوميا على الريق..من أفضل الوصفات

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رياض - احمد صلاح - الأعشاب الأساسية في كل مطبخ، يمكن استخدامها في كثير من الوصفات، سراء كان في تحضير الطعام او للسطلة أو زينة للطعام، ومن الممكن أيضا دمجه مع الكثير من المشروبات أو شربه منفردا بعد غليه، في هذا المقال سنعرض لكم طريقة تحضير مغلي البقدونس وفوائد الصحية.

أنواع البقدونس

• البقدونس الهش ويعرف أيضاً بالبقدونس المجعد.

• البقدونس المسطح.

• البقدونس الإيطالي.

طريقة تحضير مشروب البقدونس

فصل أوراق البقدونس الطازجة عن السيقان.

إضافة الماء على أوراق البقدونس ووضعها لتغلي على النار لمدة دقيقة. عليك يترك الأوراق منوعة داخل الماء لمدة أطول في حالة رغبتك بتعزيز النكهة. بعد ذلك عليك بتصفيته جيدا وشرب الماء.

لمغلي البقدونس فوائد عديدة لأنه غني بالفيتامينات والمعادن الغذائية الأساسية لصحة وسلامة الجسم.

فوائد مغلي البقدونس

• فوائد مغلي البقدونس للسرطان

أن مغلي البقدونس يساعد في مكافحة مرض السرطان لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تحد من انتشار الخلايا السرطانية. أشارت دراساتٌ أخرى إلى أنّ شرب البقدونس مع بعض الأعشاب الأخرى يمكن أن يقلل من التأثيرات الناتجة عن الأمينات الحلقية غير المتجانسة.