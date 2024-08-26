انت الأن تتابع خبر "مكون سحري في منزلك هيزيل التجاعيد".. وصفة منزلية لشد البشرة ستعيدك إلى عمر ال 20 في أيام معدودة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر اللبان الذكر من المكونات الطبيعية الرائعة التي تتوافر في مختلف المنازل، حيث يحتوي على نسبة كبيرة للغاية من الكولاجين والذي يساعد بدوره في شد بشرتك بصورة طبيعية ويساهم في التخلص من كافة التجاعيد الموجودة على البشرة في حالة التقدم في السن، كما أنه يساعد في تفتيح البشرة بصورة طبيعية وسريعة، سوف نتعرف على طريقة استخدام اللبان الذكر للبشرة وفوائده من خلال هذه المقالة.

مكونات وصفة اللبان الذكر لشد البشرة

يمكنك تجهيز مجموعة من المكونات البسيطة التي تساعد في شد البشرة بصورة طبيعية والمكونات عبارة عن:

ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق لبان الذكر.

اثنين ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

معلقة من عصير الليمون كبيرة الحجم

علبة نظيفة وجافة.

علبة من الكريم المرطب.

طريقة تجهيز وصفة لبان الذكر