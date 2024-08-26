انت الأن تتابع خبر ضاع عمرنا واحنا منعرفش: طريقة شد البشرة بزيت الزيتون والموز .. تخلصي من علامات التقدم في العمر من الاستخدام الأول لها ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالطبع الحصول على بشرة مشدودة خالية من اي تجاعيد او خطوط دقيقة تعتبر من اهم ما تريد السيدات مع التقدم في العمر، ولذلك يتم الحرص على استخدام العديد من المنتجات التي تساعد في إخفاء التجاعيد ولكن دون جدوى، حرصنا على توفير وصفة رائعة من زيت الزيتون والموز تساعد في التخلص من التجاعيد وجميع العلامات التي تظهر على البشرة بشكل ممتاز من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة الموز مع زيت الزيتون لشد البشرة

تعتبر هذه الوصفة من أفضل الوصفات التي يمكنك تجربتها للبشرة وعن أهم مكونات الوصفة ما يلي:

ثلاث معالق من زيت الزيتون.

معلقة واحدة من الخميرة الفورية.

ثلاث معالق كبيرة من زيت الحلبة.

ثمرة واحدة من الموز.

طريقة التحضير خطوات الاستخدام