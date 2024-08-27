فعالة 100% !. اذا تناولت القرنفل وحبتين من الهيل كل يوم بتلك الطريقة فقط طبيب سعودي يفاجئ الجميع بالإجابة !

انت الأن تتابع خبرفعالة 100% اذا تناولت القرنفل وحبتين من الهيل كل يوم بتلك الطريقة فقط طبيب سعودي يفاجئ الجميع بالإجابة ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نبات الهيل ويعرف أيضاً بالحبهان يعتبر من افضل انواع الاعشاب التي تعطي نكهة من نوع خاص لكافة أنواع الأطعمة، حيث يمكننا في الاستفادة من فوائده المختلفة، فلا يمكنك الاستغناء عنه في تجهيز الوصفات المختلفة للشعر والبشرة، كما يمكنك القيام بمزجه مع القرنفل للحصول على افضل خليط يساعد في علاج مشاكل كثيرة سوف نتعرف على فوائد هذا المزيج وطريقة عمله من خلال هذا المقال.

طريقة عمل وصفة القرنفل مع الهيل

يمكنك الحصول على وصفة رائعة من القرنفل مع حبات الهيل من خلال الخطوات التالية:

يتم تجهيز كوب كبير من الحليب مع حبتين من الهيل وإضافة خمس مسامير من القرنفل.

ومن ثم نقوم باضافة معلقة ونصف من الشاي ونستخدم القليل من السكر.

ثم نقوم بوضع كل هذه المكونات مع بعضها البعض في إناء ونضعه على النار مع التقليب لمدة دقيقة

ومن ثم نسكب بهذه المكونات في كوب كبير ونقوم بتركه حتى يبرد ومن ثم نقوم بتناولها كل يوم.

فوائد الهيل والقرنفل

هناك مجموعة كبيرة من الفوائد التي سوف تعود عليك عند استخدام وصفة الهيل مع القرنفل وهي عبارة عن: