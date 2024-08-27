العشبة السحرية.. نبات سحري بقوة الصاروخ هيحققلك حلمك وموجود عندك في المطبخ

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رياض - احمد صلاح - يحتاج الشعر إلى الاهتمام بصفة مستمرة سواء كان قصير أو طويل، وهناك عدد كبير من السيدات الراغبات في معرفة طرق جيدة للعناية بالشعر والظهور بأجمل إطلالة، لذلك وجدت عشبة إكليل الجبل، وهذه ليست مجرد عشبة يتم إضافتها للطعام لزيادة النكهة بل يتم استخدامها أيضًا في العناية بالشعر وتحفيز نموه بشكل كبير بالإضافة إلى تعزيز صحة الفروة، لذلك نقدم من خلال هذا المقال طريقة استخدام عشبة إكليل الجبل للحصول على شعر صحي.

ماء إكليل الجبل للشعر

يحقق الاستخدام المتكرر لعشبة إكليل الجبل عدد كبير من الفوائد للشعر، ويمكن الاستفادة منها من خلال تحضيرها بالخطوات التالية:

يتم غلي الماء في وعاء على نار متوسطة ثم إضافة أغصان إكليل الجبل إليها.

يتم تهدئة النار وترك الوعاء لمدة ربع ساعة.

بعد مرور المدة يرفع الوعاء من على النار، ويتم تركه لمدة ساعة.

يتم تصفية الماء من أغصان إكليل الجبل، ثم صبها في زجاجة بخاخ نظيفة.

يمكن الاحتفاظ بها داخل الثلاجة لاستخدامها يوميًا، وتستمر مدة صلاحيتها إلى أسبوعين.

كيفية الاستخدام ماء إكليل الجبل

بعد تحضير ماء إكليل الجبل يمكن بسهولة استخدامه للاستفادة من الفوائد التي يحتوي عليها، ويتطلب ذلك خطوات بسيطة تتمثل في: