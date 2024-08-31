انت الأن تتابع خبر مش هتشرب شاي تاااااني.. مفاجأة صادمة يكشفها طبيب.. هذه العادة تحول تناول الشاي إلى كارثة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعشق عدد كبير جدا من الناس تناول الشاي باستمرار، حيث أم الشاي من ضمن المشروبات الجماهيرية الكبيرة جدا، وهذا بسبب احتوائه على كمية مختلفة من مضادات الأكسدة الفعالة والفيتامينات والمعادن الضرورية جدا لصحة الجسم، ولكن يوجد عادة يقوم بها العديد عند اعداده وهي “إضافة كميات كبيرة من السكر له.

الأضرار التي يسببها السكر في الشاي

هناك بعض من الأضرار التي يسببها السكر في الشاي ومنها:

زيادة مفرطة في الوزن

يعتبر السكر مصدر أساسي ومهم جدا للطاقة، وفي حال تناوله بكمية كبيرة جدا فإنه يستبدل لدهون ويتراكم داخل الجسم بكميات كبيرة وهذا يؤدي إلى وجود زيادة كبيرة الوزن والسمنة.

حدوث تسوس في الأسنان

البكتيريا التي تكون موجودة داخل الفم وتتغذى على كمية السكر وتنتج بعض من الأحماض التي بدورها تتسبب في وجود تسوس الأسنان وتآكل طبقة المينا.

يؤثر بشكل سلبي على وظائف المخ

حيث يؤدي تناول كميات كبيرة جدا من السكر الذي يضاف إلى الشاي تغيير في طريقة وظائف الدماغ، حيث أنه ارتبط تناول كمية السكر المضاف له بالتدهور المعرفي ومن ثم الاضطرابات التنكسية، مثل الإصابة بمرض الزهايمر والخرف.

وجود أمراض في القلب

حيث يرتبط معدل ارتفاع قيمة السكر داخل الدم بزيادة عوامل خطر الإصابة بأمراض في كل من القلب والأوعية الدموية، وكذلك تصلب في الشرايين.

وجود مشاكل في الجهاز الهضمي