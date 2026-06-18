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وزير الخارجية يلتقي الوفد الطبي العائد من تنزانيا وكينيا ويشيد بما حققته القافلة من نتائج ملموسة

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وزير الخارجية يلتقي الوفد الطبي العائد من تنزانيا وكينيا ويشيد بما حققته القافلة من نتائج ملموسة

وزير الخارجية يلتقي الوفد الطبي العائد من تنزانيا وكينيا ويشيد بما حققته القافلة من نتائج ملموسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يونيو 2026 04:24 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الوفد الطبي المصري الذي قام بزيارة كل من تنزانيا وكينيا برئاسة الدكتور شريف مراد بجامعة عين شمس، في إطار الجهود المصرية الرامية إلى دعم التعاون الصحي مع الأشقاء الأفارقة وتعزيز أواصر الشراكة في المجالات الطبية والصحية.

 

أكد عبد العاطي أن القطاع الصحي يعد أحد أهم مجالات التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، مشيداً بما حققته القافلة الطبية المصرية في كينيا وتنزانيا من نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث قامت بتوقيع الكشف الطبي على أعداد كبيرة من المواطنين وإجراء العديد من العمليات الجراحية والتدخلات الطبية المتخصصة في عدد من التخصصات الدقيقة، فضلاً عن تسليم شحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية دعماً للمنظومة الصحية في البلدين، بما يعكس حرص مصر على الإسهام الفعلي في تعزيز الخدمات الصحية بالأشقاء الأفارقة وتعزيز التكامل القاري في القطاع الصحي.

 

كما شدد وزير الخارجية على استمرار دعم مصر للمبادرات الصحية الموجهه إلى الدول الأفريقية بما يسهم في تعزير الأمن الصحي بالقارة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الأفارقة، موجهاً بتوسيع نطاق هذه المبادرات الصحية لتشمل عدداً أكبر من الدول الأفريقية الشقيقة خلال الفترة المقبلة، من خلال إيفاد قوافل طبية متخصصة إلى دول أخرى بالقارة، مجدداً التأكيد على أهمية مواصلة نقل الخبرات والتجارب الرائدة في المجالات الصحية والدوائية، ودعم برامج بناء القدرات وتعزيز الاستجابة للتحديات الصحية الطارئة، وتوفير الإمدادات الطبية واللقاحات والصناعات الدوائية، بما يسهم في رفع كفاءة النظم الصحية بالدول الأفريقية وقدرتها على مواجهة الأزمات الصحية بكفاءة واستدامة.

 

في ذات السياق، استمع وزير الخارجية إلى عرض من أعضاء الوفد حول نتائج الزيارة واللقاءات التي عقدوها مع المسؤولين والكوادر الطبية في البلدين، وسبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الطبية المصرية والأفريقية والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الرعاية الصحية والتدريب وبناء القدرات والتخصصات الطبية المختلفة.

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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