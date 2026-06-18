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أمن القاهرة يضبط مالك معرض سيارات متهم بملاحقة سيدة وتهديدها بصور مفبركة

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أمن القاهرة يضبط مالك معرض سيارات متهم بملاحقة سيدة وتهديدها بصور مفبركة

أمن القاهرة يضبط مالك معرض سيارات متهم بملاحقة سيدة وتهديدها بصور مفبركة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يونيو 2026 04:24 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن تضرر سيدة من شخص لقيامه بملاحقتها وتهديديها، وإحداث تلفيات بسيارتها حال توقفها بأحد التجمعات السكنية بالقاهرة.

 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 يونيو الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من القائمة على النشر، مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من مالك معرض سيارات مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، لقيامه بملاحقتها بأماكن ترددها وتهديدها بإرسال رسائل عبر أحد التطبيقات وصور مفبركة لها إلى والدتها، وكذا قيامه بإحداث تلفيات بسيارتها لرفضها العودة لعلاقة الصداقة التى كانت تربطهما. 

 

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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