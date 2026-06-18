هيئة البث الإسرائيلية : مناقشة الانسحاب من لبنان فى واشنطن الأسبوع المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يونيو 2026 03:30 مساءً - قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن جيش، إن الانسحاب من مواقع في لبنان سيُبحث مع الوفد اللبناني خلال محادثات الجولة الخامسة المقرر عقدها في واشنطن الأسبوع المقبل.

وأضافت أن الجيش يؤكد وجود القوات في تلال علي الطاهر وكفرتبنيت قرب النبطية جنوبًا.

الجيش الإسرائيلي: تنتشر فى المنطقة الأمنية بعمق 10 كيلومترات داخل لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلى، إن قواته تنتشر في المنطقة الأمنية بعمق 10 كيلومترات داخل لبنان وفقا للحاجة العملياتية.

وقال إن قواتنا متمركزة في مناطق عملها بجنوب لبنان، وتواصل إزالة التهديدات وحماية سكان شمال إسرائيل.

توتر العلاقات بين واشنطن وتل أبيب

كما تشهد العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توترًا غير مسبوق؛ على خلفية توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تمهد لمرحلة جديدة من المفاوضات، في حين خرجت الخلافات المتصاعدة بينهما إلى العلن.

وتسبب الاتفاق في صدمة كبيرة داخل إسرائيل، التي رأت في بنودها تقويضا لما يصفه نتنياهو بـ"النصر المطلق"، فيما نقلت صحيفة معاريف الاسرائيلية عن مصادر إن رسائل أمريكية تصل إلى إسرائيل تفيد بأن أزمة بين واشنطن وتل أبيب قد تندلع إذا استمرت إسرائيل في التعنت.

⁧‬⁩‏وكشفت المصادر للصحيفة، أن الإشارات الأمريكية تؤكد أن الأزمة لن تبقى حبيسة التصريحات والمكالمات الهاتفية وقد تنتقل إلى مستوى آخر يشمل عرقلة شحنات السلاح وخطوات أخرى.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن مصادر، إن تقديرات إسرائيلية بأن تزداد الضغوط الأمريكية للانسحاب من جنوب لبنان وجبل الشيخ السوري خلال الفترة المقبلة؛ وإذا استمرت إسرائيل في التعنت إزاء الإدارة الأمريكية فقد تنتقل حدة الخلافات من المكالمات الهاتفية إلى الواقع بواسطة عرقلة تزويد إسرائيل بالسلاح وفرض قيود أمنية وعسكرية.

وأكدت ان ترامب يمارس ضغوطا كبيرة على نتنياهو لإبداء مرونة بشأن الجبهة الشمالية، وأن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل الانسحاب حتى من النقاط الخمس العسكرية في جنوب لبنان والانسحاب من جبل الشيخ السورى وتقليص العمليات العسكرية التي قد تضع المسار السياسي مع طهران في خطر.