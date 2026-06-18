ضبط مدير مطبعة غير مرخصة فى الشرقية وبحوزته 59 ألف مطبوع تجارى بدون تفويض

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يونيو 2026 04:24 مساءً - إستمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مطبعة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها، وضبط المدير المسئول، وضُبط بحوزته 59 ألف مطبوع تجارى مختلف بدون تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق أرباح مادية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.