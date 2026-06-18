انفجار خط مياه رئيسي بطريق بلبيس العاشر .. والدفع بفرق الطوارئ.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يونيو 2026 04:24 مساءً - شهد طريق بلبيس - العاشر من رمضان، انفجارا مفاجئا في خط مياه رئيسي بقطر 1500 مم، ما أدى إلى تدفق كميات كبيرة من المياه، وتجمعها بالمناطق المحيطة وعلى الطريق.

دفع جهاز مدينة العاشر من رمضان بفرق الطوارئ والإنقاذ للتعامل السريع مع الكسر والعمل

وفور وقوع الحادث، دفع جهاز مدينة العاشر من رمضان بفرق الطوارئ والإنقاذ للتعامل السريع مع الكسر والعمل على احتواء الموقف وإجراء أعمال الإصلاح اللازمة.

وتسبب انفجار الخط في حدوث تجمعات كبيرة للمياه أثرت على الحركة المرورية بالمنطقة، وسط جهود مكثفة من فرق الطوارئ لشفط المياه وإعادة الطريق إلى طبيعته في أسرع وقت ممكن.

وتواصل الأجهزة المعنية أعمال الإصلاح والمتابعة الميدانية لحين الانتهاء من معالجة الكسر وضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

انفجار خط مياه رئيسي بطريق بلبيس - العاشر

انفجار خط مياه رئيسي بطريق بلبيس - العاشر

انفجار خط مياه رئيسي بطريق بلبيس - العاشر