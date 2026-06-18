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وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع لبنان فى اتصال مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني

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وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع لبنان فى اتصال مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني

وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع لبنان فى اتصال مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يونيو 2026 03:30 مساءً -  

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً من الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء اللبناني يوم الخميس ١٨ يونيو، للتشاور حول تطورات الأوضاع فى لبنان الشقيق.

 

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي جدد خلال الاتصال التأكيد على تضامن مصر الكامل مع لبنان الشقيق في مواجهة التحديات الدقيقة الراهنة، مشدداً على الموقف المصري الداعى بضرورة انسحاب اسرائيل الكامل من كافة الأراضي اللبنانية، ومؤكداً أن المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه يمثل خرقاً صارخاً لقواعد للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١.

 

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير عبد العاطي أكد على أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، لاسيما الجيش اللبناني، لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في بسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الوطني، مشدداً في هذا السياق على ضرورة تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية باعتبار ذلك الركيزة الأساسية لحفظ أمن واستقرار لبنان، ومساندة خيار الدولة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق.

 

وأكد الوزير عبد العاطي الحرص على مواصلة دعم مصر للبنان الشقيق ومؤسساته الوطنية، انطلاقاً من العلاقات الأخوية والروابط الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، وبما يسهم في تعزيز أمن لبنان واستقراره.

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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