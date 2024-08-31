انت الأن تتابع خبر دراسة أجريت على الفئران تكشف سلبيات الصيام المتقطع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أجريت على الفئران عن سلبيات الصيام المتقطع بالرغم من أن دراسات سابقة ربطت الصيام بعدة فوائد، مثل خفض الوزن وتقليل خطر الإصابة بالخرف .



وقال الباحثون إن الامتناع الدوري عن تناول الطعام قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.



وقال شينيا إيمادا، عالم الأحياء الجزيئية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "نعتقد أن الصيام وإعادة التغذية يمثلان حالتين متميزتين. في حالة الصيام، فإن قدرة الخلايا على استخدام الدهون والأحماض الدهنية كمصدر للطاقة تمكنها من البقاء على قيد الحياة عندما تكون العناصر الغذائية منخفضة. ثم تحرك حالة إعادة التغذية بعد الصيام عملية التجديد حقا" .