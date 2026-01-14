6 قنوات أجنبية على نايل سات لا تناسب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 12:33 مساءً - ظهرت عدد من القنوات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة والتي يبدو لأول مرة وكأنها تعرض أفلام عادية، ولكنه من متابعة الأفلام يظهر محتوى غير أخلاقي وغير مناسب تمامًا للأطفال، فيما تتواجد تلك القنوات عبر القمر الصناعي نايل سات بترددات مختلفة ليجب فورًا حذفها من أجل الحفاظ على القيم الأخلاقية.

6 قنوات أجنبية على نايل سات +18

تقوم تلك القنوات الأجنبية بعرض العديد من اللقطات التي تكون مخالفة للآداب، وكذلك تحتوي على جرأة كبيرة وغالبًا تكون غير مناسبة، فيما تتواجد القناة على جهاز الريسيفر ويجب فور ظهورها التخلص منها فورُا وحذفها.

أما أشهر 6 قنوات أجنبية التي تكون مصنفة أكبر من 18 عام وتكون متاحة عبر القمر الصناعي نايل سات، لتتمثل بذلك تلك الترددات على النحو التالي: