بكام الطن اليوم؟ استقرار أسعار الأرز الشعير والأبيض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 12:33 مساءً - شهدت اليوم الأربعاء الموافق 14 يناير 2026 حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار الأرز بمختلف أنواعه، حيث ساهم توافر المعروض في الحفاظ على توازن السوق وتلبية احتياجات المستهلكين دون زيادات مفاجئة.

ووفقًا لآخر تحديثات التجار فقد أتت الأسعار على النحو التالي:

سجل طن الأرز الشعير "رفيع الحبة" نحو 12500 جنيه.

في حين استقر "عريض الحبة" عند متوسط 14000 جنيه للطن.

وبالانتقال إلى الأرز الأبيض فقد تراوحت أسعار الطن رفيع الحبة بين 23000 و25000 جنيه.

بينما سجل عريض الحبة مستويات تتراوح ما بين 28000 و30000 جنيه للطن الواحد.

كما استقر السكر المعبأ عند 30 إلى 32 جنيهًا للكيلو، والمكرونة عند 20 جنيهًا، مع استقرار غيرها من السلع الغذائية المعلبة التي تؤكد على تضافر الجهود الرقابية في ضبط حركة البيع والشراء داخل أسواق المحافظة.