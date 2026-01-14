بخطوات بسيطة.. كيف تلتقط تردد قناة إم بي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 12:33 مساءً - هل تبحث عن طريقة سهلة لضبط قناة إم بي سي الجزائرية الجديدة على جهازك؟ هذه القناة الموجهة خصيصًا لدول المغرب العربي تقدم محتوى متنوعًا من مسلسلات وبرامج وأفلام يناسب العائلة، وأصبحت متاحة على أقمار صناعية مختلفة لتغطية واسعة.

تردد قناة إم بي سي الجزائرية الجديدة

تعمل القناة بشكل أساسي على قمر النايل سات بترددات متعددة حسب المنطقة، كما توجد ترددات على عرب سات لضمان استقبال قوي في الخليج وغرب أفريقيا، إليك جدولًا موحدًا يجمع الترددات الرئيسية لعام 2026:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11470 عمودي 17500 5/6 نايل سات 11559 عمودي 27500 5/6 عرب سات 11270 عمودي 27500 5/6 عرب سات 12284 عمودي 27500 5/6

خطوات استقبال القناة على الرسيفر

ابدأ الآن بخطوات تثبيت القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك باتباع الترتيب التالي: