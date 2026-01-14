بخطوات بسيطة.. كيف تلتقط تردد قناة إم بي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 12:33 مساءً - هل تبحث عن طريقة سهلة لضبط قناة إم بي سي الجزائرية الجديدة على جهازك؟ هذه القناة الموجهة خصيصًا لدول المغرب العربي تقدم محتوى متنوعًا من مسلسلات وبرامج وأفلام يناسب العائلة، وأصبحت متاحة على أقمار صناعية مختلفة لتغطية واسعة.
تردد قناة إم بي سي الجزائرية الجديدة
تعمل القناة بشكل أساسي على قمر النايل سات بترددات متعددة حسب المنطقة، كما توجد ترددات على عرب سات لضمان استقبال قوي في الخليج وغرب أفريقيا، إليك جدولًا موحدًا يجمع الترددات الرئيسية لعام 2026:
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|نايل سات
|11470
|عمودي
|17500
|5/6
|نايل سات
|11559
|عمودي
|27500
|5/6
|عرب سات
|11270
|عمودي
|27500
|5/6
|عرب سات
|12284
|عمودي
|27500
|5/6
خطوات استقبال القناة على الرسيفر
ابدأ الآن بخطوات تثبيت القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك باتباع الترتيب التالي:
- اضغط على زر القائمة (Menu) في جهاز الريموت كنترول.
- اختر خيار التركيب أو Installation من القائمة الرئيسية.
- انتقل إلى البحث اليدوي Manual Scan.
- أدخل التردد المناسب والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل التصحيح حسب جدولك.
- حدد نوع البحث (FTA أو كل القنوات) ثم اضغط على بدء البحث أو OK.
- انتظر حتى ينتهي البحث، ثم احفظ القنوات الجديدة.