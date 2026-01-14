10 قنوات للكبار فقط على نايل سات.. احذفها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 12:33 مساءً - انتشرت خلال الفترة الماضية مجموعة من القنوات التي تبث محتوى أجنبي لكنه مخصص للكبار فقط ولا يصلح للأطفال مشاهدة المحتوى الذي تقدمه، ولذلك ينصح بحذفها فورًا.

ومن ضمن تلك القنوات، قناة Murex TV، تقدم محتوى منافي للآداب العامة، وتبث القناة على تردد 11938.

وكذلك قناة B4U تعرض مجموعة من الأفلام التي تحتوي على مشاهد لا تتماشى مع عادات وتقاليد الشعب المصري، وتبث القناة على التردد 11938.

فيما ينصح بحذف قناة Spider Action لأنها تنقل محتوى مخصص للكبار فقط وتبث القناة على تردد 12604.

بالإضافة إلى ذلك قناة Hollywood Horror تعرض مجموعة من الأفلام التي تنقل محتوى مخصص للكبار فقط وتبث القناة على تردد 12562.

ومن ضمن القنوات الناقلة لمحتوى مخصص للكبار فقط، قناة Imagine Movies التي تبث على تردد 12360.

فيما تضمن محتوى قناة طلقة هندي أفلامًا مخصص للكبار فقط يبث على تردد 11411.

وكذلك قناة KTV CH2 تبث أفلام تعرض محتوى لا يصلح للأطفال، ثبت على تردد 11678.

وقناة LTV تقدم محتوى به مشاهد مخصصة للكبار فقط وتبث على تردد 10727.

فيما تقدم قناة إم بي سي مجموعة من الأفلام التي تحتوي على مشاهد لا تصلح لعيون الأطفال، وتبث على تردد 11470.

وأيضًا قناة Scare تعرض محتوى لا يتلاءم مع الأطفال وتبث على تردد 10873.