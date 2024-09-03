تفتيح البشرة بمكون جبار:يجعل بشرتك مشرقة كالثلج فوري2024

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رياض - احمد صلاح - نقدم لكم تفتيح البشرة بمكون جبار، من اول استعمال فوري يجعل البشرة مشرقة كالقمر، ويعمل علي تفتيح البشرة بشكل كبير، ويعطيكي بشرة ناصعة البياض دون اي مشاكل في البشرة او اضرار جانبيه، حيث تبحث كل فتاه علي بشرة جميلة وناعمة قبل العيد، واليكم هذا المكون الخرافي في التفتيح،سوف نتعرف من خلال موقع دوت الخليج ومقالنا هذا علي تفتيح البشرة بمكون جبار يجعل البشرة مشرقة كالثلج من اول استعمال فوري، ونتائج مبهرة لن تتخيلي درجات التفتيح الفوري2024.

مكونات خلطة تفتيح البشرة بمكون جبار يجعل بشرتك كالقمر فوري

سوف نتعرف علي مكونات الخلطة الخرافية في التفتيح الفوري من أول استعمال للخلطة دون اضرار جانبية او مشاكل للبشرة وهي كالتالي:-

ثلاث معالق من الحلبة المطحونة.

صابونة.

معلقة من الزبادي.

نصف ليمونة.

تفتيح البشرة بمكون جبار

طريقة التحضير والاستخدام

نقدم لكم ابسط وأسهل طريقة لتحضير الخلطة في المنزل دون تعب ولا تكلفة وتعتبر خلطة من مكون خرافي وجبار للغاية وهي كما يأتي:-

نضع ماء علي البشرة ونستخدم الصابونة والحلبة ونغسل بها البشرة لتفتيح البشرة.

نضع معلقة من الحلبة في طبق وباستخدام نصف الليمونة نضعها علي الحلبة.

ثم نقشر بها البشرة بحركات دائرية ونتركها لمدة 5 دقائق فقط ونغسل البشرة.

نضع معلقة حلبة في إناء ثم معلقة زبادي ونقلبهم جيدا حتي تتجانس.

نضع الخليط علي البشرة ونتركه لمدة 15 دقيقة ونغسل البشرة باستخدام الماء البارد.

نكرر جميع الخطوات مرتين في الاسبوع لمدة شهر وتلاحظين الفرق الكبير والرهيب في التفتيح بفضل الله.

كريم النشا والزبادي الرهيب للغاية في تفتيح البشرة فوري

سوف نتعرف علي مكونات عمل الكريم الرهيب في تفتيح البشرة فوري وهي كما يلي:-

معلقة من الدقيق.

معلقتين من النشا.

معلقة كبيرة من الزبادي.

ثلاث معالق من ماء الورد.

معلقتين من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي طريقة تحضير الكريم الفعال جدا في تفتيح البشرة فوري وهي كالاتي:-