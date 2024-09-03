انت الأن تتابع خبر معجزة "ربانية" طعام بسيط يغذي ,,المخ ويحسن بنية الدماغ ويقوي الذاكرة خلال وقت قصير"احرص عليه"! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع التقدم في العمر، يتعرض الدماغ لتحديات تؤثر على قدراته الوظيفية، ولا يوجد دواء يعيد المخ لوضعه السابق تماما، لكن العادات الغذائية السليمة يمكن أن تكون درع الوقاية، إذ تساهم في الحفاظ على صحة الدماغ وتحسين الذاكرة، خاصة عند التعرض للتوتر أو ضغوط الحياة اليومية، حيث تطلق الجسم مواد تسبب الالتهابات، مما يهيئ الجهاز المناعي لمحاربتها، هنا يأتي دور الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والدهون الصحية والفيتامينات التي تدعم الجهاز المناعي وتحمي الدماغ من الاثار الضارة.

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إليك بعض الأطعمة التي تساهم في تغذية الدماغ وتقوية الذاكرة بشكل ملحوظ. زيت الزيتون، الغني بالبوليفينولات، يعمل كمضاد للأكسدة يحمي الدماغ من الأمراض، زيت جوز الهند يعزز من قدرة الدماغ على استهلاك الطاقة ويقلل من أضرار الجذور الحرة، بينما الأفوكادو يحسن من الوظائف الإدراكية بفضل احتوائه على فيتامين “K” والفولات، كذلك، السلمون الغني بالأوميغا-3 يدعم صحة خلايا الدماغ ويحافظ عليها، التوت البري والكركم أيضا يقدمان فوائد هائلة بفضل مضادات الأكسدة التي تقلل الالتهابات وتحمي الدماغ من التلف.

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