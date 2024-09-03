انت الأن تتابع خبر كارثة بكل المقاييس ...علامات خطيرة تظهر على الجلد تدل على ارتفاع الضغط والسكري! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر داء السكري مجموعة من الحالات المرضية التي تؤثر على طريقة استخدام الجسم للجلوكوز في الدم، إذ يعتبر الجلوكوز مصدراً هاماً لطاقة الخلايا المكونة للعضلات والأنسجة.
كما أنه يعتبر المصدر الأساسي لتوفير الطاقة للدماغ.
اعراض تظهر على الجلد تدل على الإصابة بمرض السكري
- يختلف السبب الأساسي لمرض السكري حسب نوعه، ومع ذلك، بغض النظر عن النوع الذي تعاني منه، فقد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهذا الارتفاع المفرط يمكن أن يتسبب في مشاكل صحية خطيرة.
- تشمل حالات داء السكري المزمن النوعين الأول والثاني، بالإضافة إلى حالات داء السكري القابلة للعلاج مثل مقدمات السكري وسكر الحمل، حسبما ورد في موقع مايو كلينك الطبي.
- تظهر أعراض ما قبل السكري عندما ترتفع معدلات السكر في الدم عن المعدل الطبيعي، ولكن هذه الزيادة لا تكون كبيرة بما يكفي لتشخيصها كمرض السكري.
- يمكن أن تؤدي مقدمات السكري إلى الإصابة بداء السكري إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه يحدث سكر الحمل خلال فترة الحمل لكنه يختفي بعد الولادة.
- هناك مشاكل جلدية تظهر دلالة على الإصابة بالسكري، ويعود ذلك إلى ضعف الدورة الدموية وانخفاض حساسية الأعصاب، وتشمل هذه العلامات ما يلي:
- وجود قشور على البشرة نتيجة للحكة، ظهور حبوب على الجلد، شفاء الجروح بشكل بطيء،وجود خطوط داكنة حول الرقبة وتحت الإبط، جفاف redness البشرة، ظهور خراجات في الجسم.