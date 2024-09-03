هديه لعرايس العيد.. كريم من الصيدليه لتبييض وشد الجسم والبشرة من اول استعمال هتكوني قشطه

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رياض - احمد صلاح - نقدم لكم اليوم أهم فوائد وطريقة تحضير خلطة كريم بانثينول والنشا للتبييض، حيث يعد كريم البانثينول الطبي هو أحد أفضل الكريمات المتوفرة في الصيدليات ومراكز مستحضرات التجميل وبأسعار مناسبة لكل الفئات، إذا أن الكريم يغنيك عن وضع كريمات الأساس والمكياج لأن المداومة على استخدامه بمثابة سحر وعلاج طبيعي للبشرة، وإضافته إلى النشا يعزز من فوائده وفعاليته وهذه الوصفة مفيدة للفتيات المقبلة على الزواج والتي تحتاج إلى تفتيح فوري في مناطق الجسم المختلفة.

طريقة تحضير خلطة كريم بانثينول والنشا للتبييض

مكونات الطريقة:-

علبة كريم بانثينول طبي.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ماء ورد.

خطوات التحضير:-

أول خطوة قومي بخلط كريم البانثينول مع نشا الذرة في علبة صغيرة وقلبيهم جيدًا حتى يصبحا خليط متجانس وناعم.

اغسلي بشرتك أو المنطقة التي تريدين تفتيتحها جيدًا بالماء والصابون ثم ابدئي في فرد الكريم على المنطقة بطبقة كثيفة.

اتركيه على بشرتك أو المنطقة لمدة حوالي نصف ساعة تقريبًا ثم قومي بشطفه جيدًا بالماء والغسول وبعدها قومي بوضع ماء الورد للترطيب.

كرري هذه الطريقة مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع وستلاحظين بنفسك النتائج التي عادت عليك من هذا الخليط.

طريقة استخدام كريم البانثينول الطبي

يمكنك معرفة الطريقة الصحيحة التي يمكنك من خلالها استخدام كريم البانثينول على البشرة أو مناطق الجسم المختلفة من خلال النقاط التالية:-

أول شيء يجب أن تقومي بتنظيف البشرة أو أي منطقة في الجسم بواسطة غسول البشرة أو صابون الجسم.

بعد ذلك يجب تجفيف هذه المنطقة بمنشفة جافة أو فوطة ناعمة ثم ابدئي في توزيع الكريم ويجب أن يتم توزيعه بشكل متساوي.

الاستخدام اليوم للكريم أفضل من عدم المداومة على استخدامه ويمكنك وضعه على أي منطقة للجسم فهو ليس له أي أضرار جانبية ومناسب لجميع أنواع البشرة.

بالنسبة لأصحاب البشرة الدهنية فهو يمتص نسبة كبيرة من الدهون والزيوت التي تفرزها البشرة للخارج وبالتالي يجعل ملمسها ناعم.

سريع الامتصاص أيضًا لا يترك أي أثر على البشرة ولكن يجب تدليكه جيدًا لمدة ثلاث دقائق حتى تمتصه البشرة وتستفاد منه الخلايا بشكل كبير.

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