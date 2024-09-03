انت الأن تتابع خبر «وصفة بمليون جنيه»...وصفة الباذنجان لعلاج الشيب نهائيا في ساعة واحدة وبدون رجوعه وبدون استخدام صبغات كيميائية ضارة أو الذهاب للكوافيرات! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك العديد من الاشخاص الذين يظهر لديهم الشعر الابيض والشيب وخاصه للرجال والسيدات وبشكل خاص السيدات لانهم يظهر لديهم علامات الكبر بشكل سريع والتقدم في العمر وعلامات الشيخوخه وتعتبر هذه المشكله تسبب احراجا قويا لهم وبشكل عام فان الشعر الابيض يؤثر بشكل سلبي على نفسيه الانسان وخاصه السيدات لانهم يرغبون في الشعور انهم في ابها جماله واناقتهم ولهذا كثرت نسب البحث على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريقه طبيعيه لصبغ الشعر الابيض والتخلص منه او علاجه بمعنى اصح من هذا سوف اقدم لكم افضل وصفه ممكن ان تفعلها في المنزل من خلال دوت الخليج

لذا يمكننا شرح كيفية صبغ الشعر الأبيض باستخدام الباذنجان فهذه الطريقة تعتبر فعالة ومبتكرة لتلوين الشعر الأبيض بلون غامق وجذاب.

المكونات

حبة صغيرة من الباذنجان المشوي.

5 ملاعق حناء.

6 ملاعق زيت زيتون.

علبة زبادي.

نصف كوب من مغلي الكركدية.

طريقة التحضير