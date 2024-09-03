«اكتشف الكوب السحري»... الذي يحرق 18 كيلو من وزنك ويزيل الكرش في 3 أيام فقط!

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رياض - احمد صلاح - العديد من الاشخاص يتمنون الحصول على الاجسام الرشيقه والخصر الرفيع والجانبين المنحوتين ولهذا يبحث عن طرق سريعه للتخلص من هذه الدهون وخاصه الدهون الثلاثيه التي يصعب التخلص منها وبدون اتباع الانظمه الغذائيه القاسيه التي يمكن ان تؤدي الى الانيميا ومعناه اخرى منها ضعف الذاكره ويمكنك ايضا الابتعاد عن التمارين الرياضيه ايضا وسوف نقدم لكم اليوم مشروب حارق للدهون وكيفيه تحضيره وفوائده بكل دقه وهذا من خلال موقعنا الالكتروني دوت الخليج.

مشروب حارق للدهون

تعتبر الدهون التي توجد في الكرش والخصر والارداف من اصعب الدهون التي يمكن ان تتخلص منها ولهذا تحتاجين مشروب حارق لتلك الدهون ويمكنك خساره حوالي 18 كيلو او اكثر اذا قمت بانتظام على هذا المشروب.

المكونات المطلوبه لتجهيز المشروب

ملعقه واحده كبيره من شمر المطحون.

كوب واحد من الماء الساخن.

كوب قابل لدرجه الحراره عاليه.

طريقه تحضير المشروب الحارق للدهون