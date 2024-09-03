كيراتين النشا لفرد الشعر طبيعيا بكيس خميرة هيفرد كل تكسيرات شعرك

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رياض - احمد صلاح - تختلف وتتعدد طرق فرد الشعر والتنعيم وتختار النساء دائمًا بين تلك الطرق لاختيار الأفضل بين كل تلك الطرق بحيث يعطي نتيجة مضمونة ومن ناحية أخرى يحافظ على طبيعة الشعر ولا يحمل له أي أضرار على المدى البعيد، والجدير بالذكر أن الطرق الطبيعية هي ما نبحث عنه وما يتوفر بها كل المزايا من حيث النتيجة ومن حيث الحفاظ على الشعر وهناك طرق كثيرة ولكن كيراتين النشا أكثر الطرق المعروفة والمجربة من قبل نساء عديدات تعرفوا على الوصفة فيما يلي.

كيراتين الخميرة لفرد الشعر

العديد منا لا يعلم أن للخميرة فوائد واستخدامات أخرى بجانب أنها تستخدم في تخمير الطعام، لأن الخميرة مادة طبيعية غنية بالكثير من البكتيريا والمواد الغذائية النافعة والمطلوبة للشعر لهذا نجد الخميرة موجود في الكثير من وصفات العناية بالشعر والمستحضرات الجاهزة للاستفادة من خصائصها الطبيعية والعلاجية للشعر، ولكننا نستطيع أن نستخدمها مباشرةً على الشعر مع عدة مكونات أخرى لكي نصل إلى درجة النعومة والفرد المطلوبة للشعر وبدون حرارة أو مستحضرات غالية ومكلفة وغير مضمونة.

وصفة النشا لفرد الشعر

ولتحضير تلك الوصفة لكي نحصل على شعر ناعم كالحرير في مدة قصير علينا أن نعد تلك المكونات أولًا:

اثنين ملعقة زيت لوز حلو طبيعي.

مع اثنين ملعقة أخرى خميرة فورية.

ملعقة نفس الحجم جل صبار.

وملعقة أخرى فازلين طبي.

الطريقة