انت الأن تتابع خبر حتى لو كان عندك 100 سنة... بذور سحرية صغيرة لها فوائد لا تخطر على البال هترجع شبابك في غمضة عين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر بذور الكتان من المواد الطبيعية الفعالة التي توفر العديد من الفوائد للبشرة، إذ تسهم بشكل ملحوظ في تقليل التجاعيد والحد من الترهلات بسرعة فائقة، لذا فهي تستخدم بشكل واسع في تحضير العديد من الوصفات والكريمات الطبيعية التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة، عند إضافة مكونات أخرى مفيدة للبشرة، يمكن الحصول على بشرة صحية ومشرقة خالية من التجاعيد والترهلات، كما تساعد بذور الكتان أيضا في تفتيح لون البشرة.

ماسك بذور الكتان لشد البشرة

تحتوي بذور الكتان على مضادات الأكسدة التي تلعب دورا كبيرا في منع ترهل البشرة، وتقليل ظهور التجاعيد، مما يساعد على شد البشرة بشكل طبيعي، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي البذور على الأحماض الدهنية التي تساهم في ترطيب البشرة ومنحها مظهرا صحيا، يمكن تعزيز فوائد الماسك بإضافة مكونات أخرى تعالج مشكلات البشرة المختلفة، مما يجعل هذه الوصفة من أفضل الخيارات الطبيعية للعناية بالبشرة.

مكونات الماسك

فقط كل ما عليكي احضاره :

ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة.

ملعقة صغيرة من بودرة القرفة.

ملعقة كبيرة من اللبن الرائب.

طريقة التحضير

للحصول على أفضل النتائج من ماسك بذور الكتان، ينصح باتباع الخطوات التالية: