انت الأن تتابع خبر فكرة عبقرية…ضعي الليمون على الفحم وصفة سحريه هتفيدك كتير هتقولي يارتني جربتها من زمان والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تقوم معظم السيدات باستعمال الأواني الاستانلس، ولكن هذا النوع غالبا ما يعاني من ظهور البقع وعلامات الحروق، الأمر الذي يجعل الكثير من ربات البيوت تبحثن عن الطرق التي تساعدهن في الحصول على أواني لامعة وخالية من الحروق والبقع، كذلك يمكن استخدام تلك المواد في تنظيف الحنفيات وكافة الأشياء المصنوعة من الاستانلس، وفيما يلي سوف نتعرف معا على طريقة لتنظيف الأشياء المصنوعة من الاستانلس سواء الأواني أو الحنفيات.
وصفة الليمون والفحم للتنظيف
لا تخلو وصفة للتنظيف وإزالة البقع أو الصدأ من الليمون، فالليمون يدخل في كافة المنظفات، كما أن الليمون من النباتات الذي يمكن أن يتم استخدامها لإزالة البقع وجعل الأواني لامعة، كما يمكن باستخدامه التخلص من الكلس من الحوائط ويتم استخدامها عن طريق التالي:
المكونات
- 1,5 ملعقة بيكربونات الصوديوم.
- 1 ملعقة بيكنج بودر.
- ليمونة.
- قطعة فحم.
طريقة الاعداد والاستخدام:
- قومي بوضع قطعة الفحم داخل كيس بلاستيكي وعليك بتكسيرها حتى أن تصبح ناعمة تماماً.
- يتم نخل بودرة الفحم للتخلص من القطع الخشنة والكبيرة.
- بعدها يتم إضافة الفحم في وعاء ويضاف باقي المكونات وقلبيهم معاً حتى أن يظهر فوران وتتفاعل مع بعضها.
- ثم بعد ذلك تأتين بفرشاة صغيرة ولو يكن فرشاة أسنان غير مستعملة.
- يتم غمر الفرشاة في الخليط والبدء في فرك الأدوات بالخليط وانتظري قليلاً ثم يتم غسلها بالماء.
- قومي بتجفيف الأدوات المصنوعة من الاستانلس بمنشفة نظيفة حتى تزيلي آثار الخليط تماماً وتصبح لامعة.