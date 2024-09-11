بهريهم بحلاوتك..اقوى وصفة لتفتيح اليدين والقدمين وتقشيرها وإزالة تشققات والخشونة بمكونات طبيعية.. طريقة الاستخدام!

انت الأن تتابع خبر ابهريهم بحلاوتك..اقوى وصفة لتفتيح اليدين والقدمين وتقشيرها وإزالة تشققات والخشونة بمكونات طبيعية.. طريقة الاستخدام! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتعرض بشرة اليدين والقدمين للعديد من المشاكل التي تؤثر على نضارتها وجمالها، خاصة مع قلة العناية وعدم ترطيب الجلد بانتظام، ما يؤدي إلى ظهور التصبغات والجفاف. لذلك، من المهم اتباع خطوات بسيطة وفعالة لتبييض اليدين والقدمين باستخدام وصفات منزلية لا تضر البشرة، وفي السطور التالية، نستعرض أهم الوصفات الطبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.

وصفات لتفتيح اليدين والقدمين

يمكن تحقيق تفتيح اليدين والقدمين بسهولة في المنزل باستخدام خلطات طبيعية للتقشير والتبييض، هذه الخلطات تساعد في إزالة خلايا الجلد الميت وعلاج التشققات، كما تحمي البشرة من التصبغات والبقع الداكنة، وإليكِ بعض الوصفات الفعالة:

وصفة الحليب وزيت اللوز

تعد وصفة الحليب وزيت اللوز من أقوى الخلطات الطبيعية لتفتيح البشرة، وتتكون من:

3 ملاعق كبيرة من الحليب السائل

1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون

1 ملعقة صغيرة من جل الصبار

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير

1. امزجي الحليب مع زيت اللوز وبقية المكونات جيدًا.

2. كرري المزج حتى يتجانس الخليط.

3. وزعي الخليط على اليدين والقدمين واتركيه لمدة 20 دقيقة.

4. اغسلي البشرة جيدًا بالماء الفاتر.

وصفة الملح والفازلين

يمكن استخدام خليط الملح مع الفازلين لتفتيح القدمين واليدين، والمكونات هي:

1 ملعقة صغيرة من الملح

1 ملعقة صغيرة من الفازلين

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 ملعقة صغيرة من ماء الورد

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير

1. امزجي الملح مع الفازلين جيدا، ثم أضيفي ماء الورد وبقية المكونات.

2. امزجي الخليط جيدا، ثم طبقيه على اليدين والقدمين مع فرك البشرة بحركات دائرية.

3. بعد 15 دقيقة، اغسلي البشرة جيدا ثم رطبيها باستخدام كريم مرطب أو زيت الزيتون.

وصفة الليمون والسكر

الليمون غني بفيتامين C الذي يساعد في تفتيح البشرة، بينما السكر يعمل على تقشير البشرة بلطف، وتحتاجين إلى:

1ملعقة صغيرة من عصير نصف ليمونة

1 ملعقة كبيرة من السكر

طريقة التحضير

1. اخلطي عصير الليمون مع السكر.

2. افركي الخليط على اليدين والقدمين بحركات دائرية لمدة 5 دقائق.

3. اشطفي البشرة بالماء الفاتر.