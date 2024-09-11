انت الأن تتابع خبر تعلمي طريقة جهنمية لاستخدام الفازلين والقرنفل لتطويل الشعر والقضاء على الصلع في 7 أيام فقط.. جربيها فورًا ومش هتندمي! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الرعاية بالشعر والاهتمام به من أهم الأمور التي تشغل بال الكثير من السيدات والفتيات وهناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها الحفاظ على الشعر من التساقط والتلف والهيشان ومنها استخدام الوصفات الطبيعية لعلاج مشاكل الشعر، وهناك العديد من السيدات تبحث عن وصفات طبيعية لعلاج مشاكل الصلع الوراثي وتساقط الشعر بصورة متكررة ولكن تحتاج لوصفات طبيعية إقتصادية دون الحاجة لتكاليف باهظة، ويمكنك التعرف على كل هذا من خلال استكمال هذا المقال بموقع دوت الخليج

وصفة الفازلين والقرنفل للشعر

يعتبر الفازلين من أهم الكريمات التي تستخدم في ترطيب الشعر والبشرة كما أنه القرنفل يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن المغذية للشعر والتي تعالج العديد من المشاكل وهذه الوصفة تعالج مشكلة الصلع الوراثي بسهولة من خلال التالي:.

المكونات

عدد ملعقة كبيرة من الفازلين.

عدد ملعقتين كبيرتين من القرنفل المطحون.

مقدار ربع كوب من النشا.

كمية من الماء.

عدد ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

عدد ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع.

طريقة التحضير