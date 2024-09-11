انت الأن تتابع خبر تعلمي طريقة جهنمية لاستخدام الفازلين والقرنفل لتطويل الشعر والقضاء على الصلع في 7 أيام فقط.. جربيها فورًا ومش هتندمي! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر الرعاية بالشعر والاهتمام به من أهم الأمور التي تشغل بال الكثير من السيدات والفتيات وهناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها الحفاظ على الشعر من التساقط والتلف والهيشان ومنها استخدام الوصفات الطبيعية لعلاج مشاكل الشعر، وهناك العديد من السيدات تبحث عن وصفات طبيعية لعلاج مشاكل الصلع الوراثي وتساقط الشعر بصورة متكررة ولكن تحتاج لوصفات طبيعية إقتصادية دون الحاجة لتكاليف باهظة، ويمكنك التعرف على كل هذا من خلال استكمال هذا المقال بموقع دوت الخليج
وصفة الفازلين والقرنفل للشعر
يعتبر الفازلين من أهم الكريمات التي تستخدم في ترطيب الشعر والبشرة كما أنه القرنفل يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن المغذية للشعر والتي تعالج العديد من المشاكل وهذه الوصفة تعالج مشكلة الصلع الوراثي بسهولة من خلال التالي:.
المكونات
- عدد ملعقة كبيرة من الفازلين.
- عدد ملعقتين كبيرتين من القرنفل المطحون.
- مقدار ربع كوب من النشا.
- كمية من الماء.
- عدد ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.
- عدد ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع.
طريقة التحضير
- قومي بإحضار وعاء ذو حجم مناسب ونضع بداخله المكونات والتقليب الجيد لتجانس المكونات معا.
- يمكنك وضع الفازلين في الميكرويف حتى يذوب قليلا وليتجانس مع باقي المكونات بالكامل.
- الاستمرار في التقليب للحصول على قوام كريمي ناعم وطري.
- قومي بغسل شعرك جيدا باستخدام الماء الفاتر وتجفيفه باستخدام المنشفة ليصبح جاهز للاستخدام.
- يمكنك وضع الخليط هذا على الشعر وتدليك فروة الرأس من الجذور حتى الأطراف بحركات دائرية لتحسين الدورة الدموية لفروة الرأس.
- يتم ترك الوصفة على الشعر لمدة ساعة كاملة وبعدها غسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر والبلسم وتجفيفه باستخدام المنشفة.
- يمكنك تكرار هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.