عشبة رخيصة جدًا وفي نفس الوقت فوائدها من دهب.. تقضي على الإمساك وأحسن حل لتنشيط الدماغ والذاكرة

الرياض - كتبت رنا صلاح - من المعروف أن الكمون متوفر في جميع المنازل العربية والغير العربية، لأنه يعرف بخصائصه الفريدة من نوعها والساحرة وفوائده الكثيرة، حيث أن يعتبر الكمون من التوابل التي لا يمكن الاستغناء عنها في جميع المطابخ، كما أنه يكون من أشهر أنواع البهارات في العالم ويتم اضافته في الكثير من الأطباق، لأنه يعطيهم نكهة طبيعية ومميزة، كما أنه يمتلك الكثير من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى.

من المعروف أن يحتوي الكمون على بذور تمتلك خصائص مناعية، كما أنه يكون مضاد للبكتيريا ومضاد للأورام، كما أنه يساعد على تسهيل إفراز اللعاب وتنشيط الانزيمات المعوية، كما أنه يساعد على عملية الهضم بشكل عام ويمكن أيضا استخدام بذور الكمون في علاج ضعف الشهية وأمراض القلب والإسهال والقيء ويمكن استخدامه إذا كان الشخص لديه مشكلة في المعدة، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد والكالسيوم والفسفور والفيتامينات، كما أنه يساعد على تقوية الذاكرة، ويحمي من الإصابة ببعض من الأمراض الخطيرة.

كيفية استخدامات الكمون في المطبخ؟

يتم استخدام الكمون بشكل أساسي في توابل التاكو وهو عبارة عن طعام تقليدي في المطبخ الكلاسيكي، حيث أنه يركز على خبز الذرة ويتم وضعه مع الحمص والأرز والخضار، وذلك ما تم الإعلان عنه من قبل الموقع الإلكتروني مايو كلينك إلى الربح مقرها الأساسي في مدينة روتشستر بولاية مينيسوتا الأمريكية، ويتم استخدام الكمون أيضا في الدواجن واللحوم المشوية والمأكولات البحرية.