الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الشيب، ومع ذلك، قد يكون هناك أمل في التخلص من هذه المشكلة بشكل طبيعي دون الحاجة إلى استخدام صبغات الشعر، وفي هذا الإطار، وجد علماء من جامعة ناغويا اليابانية اكتشافًا جديدًا قد يحدث ثورة في مجال العناية بالشعر، إذ اكتشفوا أن مضاد الأكسدة “لوتيولين” قد يوقف الشيب.

وداعًا للصبغات.. اكتشاف طريقة بسيطة للتخلص من الشعر الأبيض

ورغم أن الدراسات على البشر لم تبدأ بعد، إلا أن العلماء يعتقدون أن هذا المركب قد يكون له تأثير مشابه على الإنسان، ويوجد مركب “لوتيولين” في العديد من الخضروات كالكرفس، البروكلي، الجزر، البصل والفلفل، وبالتالي يجعل الوصول إليه أمرًا سهلاً، ولفت قائد فريق البحث، البروفيسور ماساشي كاتو، إلى أن “نتائج الدراسة كانت مفاجئة”، مبينًا أن اللوتيولين يمكن أن يحمل تأثيرًا فريدًا في الوقاية من الشيب، مضيفًا: “تشير هذه النتائج إلى أن اللوتيولين قد يكون له تأثيرات طبية مهمة، تمنع ظهور الشعر الأبيض”.

كيف يعمل اللوتيولين؟

يظهر الشيب مع التقدم في العمر نتيجة فقدان خلايا الصبغة داخل بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى نمو شعر بلا لون، وقد أظهرت الدراسات أن مركب “لوتيولين” يمكنه منع هذا التغيير بفعالية، وخلال التجربة، أعطيت الفئران ثلاثة أنواع من مضادات الأكسدة، لكن “لوتيولين” وحده هو الذي أظهر تأثيرًا قويًا في الحفاظ على لون الشعر الطبيعي، ولكن هذا التأثير لم يكن مرتبطًا بدورة نمو الشعر، بل بتأثير اللوتيولين على صبغة الشعر نفسها.

نتائج واعدة

وعلى الرغم من أن التجارب كانت على الفئران فحسب، إلا أن العلماء كشفوا أن عملية ظهور الشيب عند البشر تشبه تلك التي تحدث في الفئران، وبالتالي فإنه يعزز الآمال في تطوير علاج فعال للشيب في المستقبل القريب، ويظن الباحثون أن “لوتيولين” قد يكون له تأثيرات مضادة للشيخوخة يمكن أن تصل إلى مشاكل أخرى مثل تساقط الشعر المرتبط بالعمر.