الرياض - كتبت رنا صلاح - في حدث لافت خلال أعمال منتدى الشرق الاقتصادي العاشر الذي عُقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية، تصدّر لقاح Enteromix الجديد لعلاج السرطان اهتمام المشاركين، وسط حضور أكثر من 8,400 مندوب من 75 دولة، ورغم تنوع الجلسات التي تجاوزت المئة، كان الإعلان عن هذا اللقاح نقطة الضوء الأبرز في المنتدى.

لقاح Enteromix يفتح بابًا جديدًا لعلاج السرطان



وخلال المناسبة، كشفت فيرونيكا سكفورتسوفا، رئيسة الوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية الروسية، عن نتائج الأبحاث التي استغرقت سنوات، خُصصت الثلاث الأخيرة منها للدراسات ما قبل السريرية، مؤكدة أن اللقاح جاهز للاستخدام وينتظر الموافقة الرسمية.



ويحظى لقاح Enteromix باهتمام عالمي بعد أن أظهر فعالية بنسبة 100% في التجارب ما قبل السريرية، مستهدفًا في بدايته سرطان القولون والمستقيم، حيث سجل انخفاضًا ملحوظًا في حجم الأورام وتحسنًا في معدلات البقاء على قيد الحياة.

كما يعمل الباحثون على تطوير نسخ منه لعلاج الجلوبلاستوما، وهو ورم دماغي عدواني، والميلانوما، وقد وصلت هذه الأبحاث إلى مراحل متقدمة قد تُحدث تحولًا كبيرًا في علاج السرطان.



وأكدت سكفورتسوفا أن تكرار إعطاء اللقاح كان آمنًا، مشيرة إلى نتائج مذهلة شملت تباطؤ نمو الأورام بنسبة تتراوح بين 60% و80%، وتحسنًا في السلامة العامة، وانخفاضًا واضحًا في حجم الأورام.



ويُعيد هذا اللقاح تعريف مفهوم اللقاحات، الذي ارتبط تقليديًا بالأمراض الطفولية مثل الحصبة والجدري، حيث تُدرّب الجهاز المناعي على التعرف على الجراثيم ومهاجمتها.

أما لقاحات السرطان، فتعمل على تدريب الجسم للتعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها، وهو ما يُجسده Enteromix كجيل جديد من اللقاحات العلاجية التي تُعزز الدفاعات الطبيعية للجسم ضد المرض.



وبحسب الجمعية الأمريكية للسرطان، توجد بالفعل لقاحات لعلاج سرطان المثانة والبروستاتا، كما يُستخدم لقاح HPV للوقاية من أنواع متعددة من السرطان.

لكن Enteromix يُعد خطوة متقدمة في هذا المجال، وقد يُشكّل علامة فارقة في المعركة ضد أحد أكثر الأمراض فتكًا في العالم، وربما يُعيد تشكيل مستقبل علاج السرطان كما نعرفه اليوم.