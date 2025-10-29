الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد الفول السوداني من أكثر أنواع المكسرات انتشارًا حول العالم، لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن هذا الغذاء البسيط يخفي وراءه فوائد صحية مذهلة قد تُدهشك عند معرفتها، إذ يؤثر بشكل إيجابي على القلب، الدماغ، والوزن، بل وحتى على البشرة والمناعة.

هتتصدم لما تعرف.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفول السوداني.. مش هتخطر على بالك..!!

يعزز صحة القلب ويحارب الكوليسترول

يحتوي الفول السوداني على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة المفيدة للقلب، والتي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول الجيد كما يحتوي على مركبات الفلافونويد التي تعمل كمضادات أكسدة، ما يساعد على حماية الأوعية الدموية من التصلب ويحافظ على صحة القلب.

يساعد في إنقاص الوزن رغم سعراته

على الرغم من أن الفول السوداني غني بالسعرات الحرارية، إلا أنه يمنح إحساسا قويًا بالشبع بفضل احتوائه على البروتين والألياف، مما يجعله خيارا مثالي ضمن نظام غذائي صحي أو أثناء الرجيم تناول كمية معتدلة منه يساعد على تقليل الرغبة في تناول الوجبات السريعة.

يقوي الذاكرة ويحافظ على الدماغ

يعد الفول السوداني مصدرًا غنيًا بفيتامين “E” والمغنيسيوم، وهما عنصران أساسيان لدعم صحة الدماغ وتحسين الذاكرة والتركيز، كما أنه يحمي من أمراض الشيخوخة العصبية مثل الزهايمر.

فوائد للبشرة والمناعة

يساهم احتواؤه على مضادات الأكسدة والفيتامينات في تحسين نضارة البشرة ومكافحة علامات التقدم في العمر، بالإضافة إلى تعزيز جهاز المناعة ومقاومة الالتهابات لكن يجب الانتباه إلى أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى زيادة الوزن أو الحساسية لدى بعض الأشخاص، لذا يُنصح بتناوله باعتدال باختصار، تناول حفنة من الفول السوداني يوميًا يمكن أن يكون سرا لصحة أفضل وجسم أقوى ففوائده أكثر مما تتخيل.