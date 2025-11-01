الرياض - كتبت رنا صلاح - مع التقدم في العمر، تعاني الكثير من السيدات من مشكلة التجاعيد، حيث أن البشرة في هذه المرحلة تحتاج إلى اهتمام وعناية للحفاظ عليها من التجاعيد ومظاهر الشيخوخة، وتعتبر أبرز الحلول التي تساعد على التخلص من تلك المشكلة هي استخدام الزيوت الطبيعية التي تعمل على تغذية البشرة بعمق، وتعيد إليها حيويتها، وتساعد على شد الجلد ليبدو أكثر شبابًا ونضارة.

هيخليكي قمر 14.. زيوت سحرية تعيد لبشرتك النضارة وتزيل التجاعيد

ووفقًا لما ذكره موقع magichealthytips، توجد 4 أنواع من الزيوت الطبيعية قد تحدث تأثيرًا سحريًا عند استخدامها بانتظام، والتي سنوضحها لكم في السطور التالية.

أفضل زيت للوجه يزيل التجاعيد والترهلات

1- زيت اللبان:

يعتبر زيت اللبان من الزيوت الطبيعية المفيدة للبشرة والصحة العامة، إذ يستخدم في علاج الكثير من مشاكل الجلد مثل البقع العمرية والتصبغات الناتجة عن أشعة الشمس، كما يتميز بخصائصه المضادة للبكتيريا، ويساعد على شد البشرة وتحسين مرونتها لتبدو أكثر شبابًا ونضارة.

2- زيت زهر البرتقال:

هو من أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالبشرة، لذا ينصح الحصول عليه من مصدر موثوق، فهو يتميز بإنه يحتوي على مادة كيميائية معروفة باسم “سترات”، والتي تساعد على تحفيز تجدد خلايا البشرة وشد الجلد بشكل طبيعي وفعّال، وبالتالي يمنحه مظهرًا مشرقًا وأكثر نضارة.

3- زيت اللافندر (الخزامى):

بالإضافة إلى ذلك، يعد زيت اللافندر من الزيوت التي تحمل الكثير من الفوائد، فهو يعمل على التئام الجروح ويسرع من تعافي البشرة من حروق الشمس، فهو يحتوي أيضًا على مضادات أكسدة قوية تساعد على تجديد خلايا البشرة وتعزيز شبابها، وعلى الرغم من ذلك، ينبغي تخفيفه بزيت ناقل قبل وضعه مباشرة على الجلد لتفادي أي تهيج.

4- زيت بذور العنب:

يساعد زيت بذور العنب على تعزيز تجديد خلايا الجلد والحفاظ على مرونته، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مركبات قابضة تعمل على تقليص حجم المسام، وبالتالي فإنه خيارًا شائعًا في تركيبات مستحضرات مكافحة الشيخوخة، ويمنح زيت بذور العنب البشرة مظهرًا مشدودًا وشابًا لفترة أطول.