الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص مع التقدم في العمر من ظهور التجاعيد وترهل البشرة، إذ تحتاج البشرة في هذه المرحلة إلى عناية واهتمام لإبعاد شبح الشيخوخة والتجاعيد عنها، ومن أبرز الحلول التي تساعد على التخلص من هذه المشكلة هو استخدام الزيوت الطبيعية التي تساهم في تغذية البشرة وتعيد لها نضارتها وتحول الجلد المترهل إلى آخر أكثر شبابًا وصحة، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم 4 أنواع من الزيوت عند الاستمرار على استخدامها تمنح البشرة نتائج مذهلة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع “magichealthytips”.

أفضل زيت للوجه يزيل التجاعيد والترهلات ويشد البشرة من أول استعمال.. هيخليكي قمر 14

وهناك 4 زيوت لهم مفعول السحر في إزالة التجاعيد وهم كالتالي:

أفضل زيت للوجه يزيل التجاعيد

زيت اللبان

يُعد زيت اللبان من أبرز الزيوت المفيدة للبشرة والصحة العامة، إذ يُستخدم لعلاج العديد من مشاكل البشرة، فهو يساعد على إزالة البقع العمرية وبقع الشمس، كما يتميز بخصائصه المضادة للبكتيريا، ويساهم في شد البشرة.

زيت زهر البرتقال

يُعد زيت زهر البرتقال من أفضل الزيوت للبشرة، لكنه نادر جدًا، لذا يجب الحصول عليه من مصدر موثوق فيه، حيث يحتوي هذا الزيت على مادة كيميائية معروفة باسم “السترات”، التي تساعد على تجديد خلايا البشرة وشد الجلد.

زيت اللافندر

بالإضافة إلى ذلك، فإن زيت اللافندر هو أفضل زيت للبشرة، فهو متوفر وسعره مناسب، ويساعد على التئام الجروح ويسرّع من تعافي البشرة من حروق الشمس، كما يساهم في تجديد بشرتك عند استخدامه بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، ومع ذلك، يجب تخفيفه بعيدًا عن الجلد قبل وضعه على البشرة.

زيت بذور العنب

يحتوي زيت بذور العنب على مواد تساعد على تعزيز تجديد خلايا الجلد والحفاظ على مرونة الجلد، كما يحتوي على عدة مركبات قابضة للمسام ويُستخدم في العديد من منتجات مكافحة الشيخوخة والحفاظ على الشباب.