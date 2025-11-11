وداعًا لأدوية السكري.. مشروب طبيعي يخفض نسبة السكر في الدم في دقايق 

الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت دراسة علمية مشتركة أجراها باحثون من الهند والمملكة المتحدة عن فائدة صحية جديدة لمنتجات الألبان، حيث بينت النتائج أن تناول الحليب الطبيعي ومشتقاته يساهم في تحسين استقرار مستويات الجلوكوز في الدم مقارنة بالأنظمة النباتية التي تعتمد على بدائل الحليب الصنا

شملت الدراسة 30 مشاركًا بالغًا قُسموا إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى: اتبعت نظامًا غذائيًا نباتيًا يتضمن الحليب ومنتجات الألبان.

التزمت بنظام نباتي خالص يعتمد على بدائل الألبان فقط.

ووفق النتائج، سجلت المجموعة الأولى مستويات أكثر ثباتًا لسكر الدم مع انخفاض ملحوظ في الارتفاعات المفاجئة للجلوكوز، إلى جانب ارتفاع مستوى الأستيل كارنيتين، وهو مركب يعزز عملية استقلاب الدهون داخل الجسم.

أما المجموعة الثانية، فشهد المشاركون فيها ارتفاعًا في مركب الفينيل ألانين الذي قد يؤثر سلبًا على امتصاص الجلوكوز، مما يضعف قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر.

حذّر الأطباء من إجراء أي تغيير جذري في النظام الغذائي دون استشارة متخصصة، خصوصًا بالنسبة لمرضى السكري والأشخاص المصابين باضطرابات التمثيل الغذائي. وأكدوا أن الوقاية من مرض السكري تعتمد على:

اتباع نظام غذائي متوازن ومتنوع العناصر

الحد من تناول السكريات المكررة والمصنعة

تجنب الإفراط في استهلاك العصائر والمشروبات المحلّاة

يرى الباحثون أن نتائج الدراسة قد تمهد لإعادة تقييم الدور الذي يلعبه الحليب الطبيعي في الوقاية من اضطرابات السكر والتمثيل الغذائي، مقارنة بالبدائل النباتية الصناعية، خصوصًا في ظل تزايد الإقبال على الأنظمة النباتية حول العالم.

