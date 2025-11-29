الرياض - كتبت رنا صلاح - يحدد اختيار الوقت المناسب لقياس الوزن على الميزان بدقة تقدمك في رحلة إنقاص الوزن فالرقم على الميزان يتغير حسب الطعام والشراب والنشاط البدني اليومي وفهم هذه التغيرات يساعد على الحصول على قراءة صادقة تعكس الوزن الحقيقي للجسم.

تعرف على أفضل وقت لقياس الوزن على الميزان لضمان دقة النتائج

أهمية تحديد وقت ثابت لقياس الوزن

إن قياس الوزن في أوقات مختلفة من اليوم قد يعطي نتائج مضللة ويؤدي إلى عدم دقة في متابعة التقدم لذا فإن الالتزام بوقت ثابت يوفر قراءة واضحة ويمكنك من مراقبة تغييرات وزنك بدقة مما يقلل من الإحباط الناتج عن التقلبات اليومية.

قياس الوزن في نفس التوقيت يوميًا يمنح نتائج متسقة

تجنب القياس بعد الوجبات أو شرب كميات كبيرة من السوائل

تحييد تأثير الأنشطة البدنية على القراءة

تمكينك من متابعة الاتجاه الحقيقي لتغير وزنك

أفضل وقت لقياس الوزن على الميزان

توصي أخصائية التغذية بقياس الوزن صباحًا مباشرة بعد الاستيقاظ واستخدام الحمام وقبل تناول الطعام أو الشراب في هذا الوقت يكون الجسم فارغ نسبيًا من الطعام والشراب وتعكس القراءة الوزن الحقيقي للجسم دون تأثير السوائل أو الطعام غير المهضوم.

القياس في الصباح الباكر للحصول على قراءة دقيقة

استخدام الميزان على معدة فارغة لتعكس الوزن الحقيقي

تجنب القياس بعد الأطعمة الثقيلة أو التمارين الرياضية

الالتزام بروتين ثابت لقياس الوزن بشكل أسبوعي

أوقات يجب تجنبها عند قياس الوزن

هناك أوقات معينة تعطي نتائج غير دقيقة يجب الحذر منها فبعد الوجبات أو ممارسة التمارين أو خلال فترة الدورة الشهرية أو انقطاع الطمث قد تتغير القراءات بسبب احتباس السوائل وتغير توزيع الدهون في الجسم وهذه الفترات لا تعكس الوزن الحقيقي.

تجنب القياس بعد تناول الطعام مباشرة

تجنب القياس بعد شرب كميات كبيرة من السوائل

الانتباه إلى تغيرات الوزن خلال الدورة الشهرية للنساء

تجنب قياس الوزن بعد التمارين العنيفة مباشرة

نصائح للحصول على قراءة دقيقة للوزن

لتحقيق دقة أكبر عند قياس الوزن يجب اتباع بعض الإرشادات العملية مثل اختيار سطح صلب ووضع الميزان بشكل مستوي والوقوف حافي القدمين وتوحيد الملابس بين القياسات لتجنب أي تأثير خارجي على القراءة.