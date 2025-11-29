الرياض - كتبت رنا صلاح - يُصنف ورم الغليوبلاستوما (Glioblastoma) كواحد من أشرس سرطانات الدماغ وأكثرها مقاومة للعلاج. في خطوة مفاجئة، اكتشف باحثون أن دواءً قديماً مخصصاً لضغط الدم قد يحمل مفتاح تعطيل نمو هذا الورم القاتل، يشير هذا الاكتشاف إلى إمكانية إعادة توظيف الأدوية المتاحة لمواجهة التحديات الأورام المستعصية. هذه النتائج الأولية قد تفتح مساراً علاجياً جديداً وواعداً لملايين المرضى.

اكتشاف علمي فريد بشأن عقار ضغط شائع يوقف ورم غليوبلاستوما القاتل

دواء قديم لضغط الدم قد يعطل “إنزيم النمو”

فتح باحثون في جامعة بنسلفانيا باب الأمل في مواجهة أحد أخطر سرطانات الدماغ، وهو ورم “الغليوبلاستوما” القاتل، بعد اكتشاف غير متوقع لإمكانية استخدام دواء قديم مخصص لخفض ضغط الدم لتعطيل إنزيم حاسم يدعم نمو وانتشار هذا الورم، وفقاً لدراسة حديثة.

آلية الاكتشاف: استهداف إنزيم النمو ADO

قادت جامعة بنسلفانيا دراسة أظهرت أن دواء “الهيدرالازين” (Hydralazine)، المستخدم تقليدياً لعلاج ارتفاع ضغط الدم، قادر على تعطيل إنزيم يحمل الاسم الكودي “إيه دي أو” (ADO)، بحسب ما نقله موقع Science Alert.

ارتباطه بالسرطان: يرتبط إنزيم ADO ارتباطاً وثيقاً بقدرة الأورام الدبقية الأرومية عالية العدوانية على النمو والانتشار، وتشير الأبحاث إلى أن الخلايا السرطانية تستغله لإنتاج مادة “هيبوتاورين”، التي تعزز قدرتها على البتكاء حية.

وظيفة الإنزيم الطبيعية: يعمل الإنزيم ADO بشكل طبيعي كـ”جرس إنذار” داخل الخلايا، حيث يدمر بروتينات RGS المسؤولة عن توسيع الأوعية الدموية.

عمل الدواء (الهيدرالازين): أثبتت نتائج الدراسة أن دواء الهيدرالازين يوقف نشاط إنزيم ADO. هذا التعطيل له تأثير مزدوج: فهو يمنع انقباض الأوعية الدموية (مما يخفض ضغط الدم) ويقلل أيضاً من نمو الخلايا السرطانية عند تجربته على خلايا بشرية.

المرحلة المقبلة والتطلعات العلاجية

يؤكد الباحثون أن هذه النتائج لا تزال في مراحلها المبكرة (Pre-clinical)، وتتطلب إجراء اختبارات سريرية على المرضى قبل اعتماده.

ومع ذلك، يشيرون إلى أن هذا الاكتشاف يمثل خطوة مهمة قد تمهد الطريق أمام خيارات علاجية جديدة وفعالة لهذا النوع من الأورام الدماغية شديدة الخطورة، وذلك بالاستفادة من دواء مُعتمد ومتاح بالفعل.