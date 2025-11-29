الرغوة في البول جرس إنذار يشير الإصابة بمرض خطير في هذه الحالة

الرياض - كتبت رنا صلاح - في بعض الأحيان، نلاحظ وجود رغوة في البول ولا نعتبر هذا الأمر مهمًا، فبالرغم من أنه ليس مقلقًا، لكنه يمكن أن يكون علامة تحذيرية لبعض المشاكل الصحية الخطيرة، في حالة إذا استمر هذا العرض لفترة طويلة.

وفي هذا السياق، قالت الجمعية الألمانية للمسالك البولية، إن وجود رغوة في البول يكون بسبب وجود بروتينات في البول، لافتة إلى أن وجود بروتينات بكمية قليلة لا يعتبر مشكلة صحية، ولكن في حالة إذا كانت كمية البروتينات كبيرة، هذا الأمر يكون بمثابة جرس إنذار، إذ إنه يشير إلى الإصابة بمرض خطير.

وأشارت الجمعية، إلى أن وجود رغوة في البول يمكن أن ينذر بإصابتك بأمراض الأيض مثل مرض السكري أو قصور القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض الرئة مثل التهاب الرئة أو القصور الوظيفي للرئة، كما يكون سبب وجود رغوة في البول هو تعاطي أدوية معينة مثل مضادات الالتهاب اللاستيرويدية، حيث إنها أدوية مثبطة للالتهابات ومسكنة للألم، لذلك يجب استشارة الطبيب على وجه السرعة لمعرفة السبب الحقيقي وراء وجود رغوة في البول والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.

