الرياض - كتبت رنا صلاح - الطبيعة مليئة بمنتجات عديدة وتتمتع بفوائد مذهلة يمكن استغلالها في مختلف مجالات الحياة، فالنباتات والفواكه والعديد من الأشياء الأخرى أساسية لبقاء الإنسان، ومع ذلك، يمكن أن نرتكب أخطاء في بعض الأوقات ونظن أن بعض المنتجات غير صالحة إلا للاستهلاك فقط وليس لاستخدامات أخرى، إلا أن الحقيقة مذهلة، فكل ما خلقه الله في الطبيعة يمكن أن يستخدم بطرق غير متوقعة.

يارتني عرفت من زمان.. لماذا يجب عليك وضع القليل من إكليل الجبل في حذائك قبل النوم؟

إكليل الجبل

يتم استخدام “الروزماري” أو إكليل الجبل في الطبخ لأنه يمنح الطعام نكهة مميزة، لكن توجد استخدامات أخرى له لا يعرفها الكثيرون، فهو يتمتع بخصائص طبية وغذائية مفيدة أيضًا في استخدامات أخرى، حيث يستخدم في الطب التقليدي لخصائصه المضادة للأكسدة، فهي تساعد الجسم على محاربة الجذور الحرة، ويكافح الالتهابات، مثل التهاب المفاصل، ولديه القدرة على مكافحة وتقليل التورم المرتبط ببعض الأمراض.

استخدام مذهل لإكليل الجبل

هناك استخدام مميز لإكليل الجبل لا يعرفه إلا القليل من الناس، ويمكن أن يمنحك نتائج مذهلة للغاية، فهل فكرت في وضع إكليل الجبل في الحذاء قبل الذهاب إلى النوم؟ إذ أنه من بين الخصائص العديدة لإكليل الجبل أنه محارب قوي ضد ظهور الفطريات على القدمين، ولذلك فإن وضع كمية قليلة من الروزماري في الحذاء قد يساعد على منع تكاثر الفطريات، ويحافظ على القدمين منتعشتين وجافتين.

ويذكر أن هذه النصيحة مفيدة للأشخاص الذين يذهبون إلى المسابح بحكم عملهم أو أنشطتهم، لذلك فإن أفضل طريقة لحماية أقدامهم من الفطريات هي استخدام إكليل الجبل، فهو موسع وعائي جيد جدًا يساهم في تعزيز الدورة الدموية في الأطراف السفلية، وبالتالي يتيح للتورمات بالاختفاء في حالة التعب، وبذلك تكون على دراية بما يجب عليك فعله للاستفادة من الخصائص العلاجية لإكليل الجبل.