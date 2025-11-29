الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد النسيان مشكلة شائعة بين مختلف الفئات العمرية حيث يعاني كثير من الناس من ضعف التذكر وصعوبة التركيز نتيجة تراكم الضغوط اليومية وكثرة الانشغال بالأجهزة الذكية التي تستنزف طاقة الذهن وتحد من قدرته على التخزين والتحليل وتؤثر هذه العوامل في النشاط العقلي بصورة مباشرة مما يؤدي إلى بطء الاستيعاب وتراجع القدرة على الفهم ومع ذلك يمكن تجاوز هذه المشكلة من خلال اعتماد عادات صحية ترفع مستوى النشاط الذهني وتمنح العقل مرونة أكبر في التعامل مع المعلومات وتساعده على الاحتفاظ بها لفترة أطول.

عقلك مش هيستوعبها…مسن كبير يكشف عن طريقة عبقرية للتخلص من النسيان والوصول إلى مرحلة الذكاء بنسبة 200%

الراحة وتنظيم البيئة

تسهم الراحة الجسدية والنفسية في دعم الذاكرة وتحسين الأداء العقلي إذ يساعد النوم الكافي على تجديد الخلايا العصبية ورفع كفاءة عملية الحفظ بينما يؤدي السهر إلى ضعف التركيز وتشتت الانتباه كما يلعب تنظيم المكان دورا مهما في صفاء الذهن حيث يمنح الترتيب والنظام شعورا بالهدوء يساعد العقل على التفكير بوضوح ولهذا ينصح بتقسيم ساعات العمل أو الدراسة إلى فترات قصيرة تتخللها استراحات بسيطة لأن الإرهاق المستمر يقلل من قدرة العقل على الاستيعاب ويؤثر في الإنتاجية بمرور الوقت.

نمط الحياة الصحي

يسهم اتباع أسلوب حياة صحي في تقوية الذاكرة وتعزيز النشاط العقلي فالرياضة اليومية تنشط الدورة الدموية وتزيد من تدفق الأكسجين إلى المخ مما يرفع القدرة على التركيز كما أن تناول الأطعمة الغنية بالعناصر المفيدة مثل المكسرات والخضروات والأسماك يوفر دعما كبيرا للخلايا العصبية ويساعدها على أداء وظائفها بكفاءة أعلى إضافة إلى ذلك فإن ممارسة الأنشطة الذهنية كحل الألغاز وتعلم مهارات جديدة تحفز الدماغ على بناء روابط أقوى بين الخلايا وتمنحه نشاطا مستمرا ومع الاستمرار في هذه العادات يتمكن الإنسان من الحفاظ على ذاكرته قوية وقدراته الذهنية في أفضل حال طوال مراحل العمر.