الرياض - كتبت رنا صلاح - إذا كنتي تعاني من حب الشباب أو البثور، والتصبغات، والنمش، والرؤوس السوداء، إليكِ خلطات طبيعية تساعد على التخلص من جميع هذه المشاكل، إذا واضبتي عليها.

ماسكات طبيعية لبشرة أكثر إشراقا

أولا، ماسك الكركم مع العسل الذي يعد الأشهر لتنقية البشرة، وذلك لجمعه بين خصائص مضادة للبكتيريا ومهدئة للالتهابات، اخلطي جيدا ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي مع نصف ملعقة صغيرة من الكركم الناعم وضعيه على بشرة نظيفة وجافة لمدة 10 إلى 15 دقيقة ثم اغسلي بالماء الفاتر، قومي بتطبيقها من مرة إلى مرتين أسبوعيا.

لامتصاص الدهون الزائدة وتنقية المسام والتخفيف من الرؤوس السوداء وتنعيش البشرة، تحتاجي إلى أن تخلطي ملعقة كبيرة من الطين الأخضر مع كمية كافية من ماء الورد حتى تصل إلى قوام كريمي، ثم ضعيه على الوجه حتى يجف ثم قومي بغسله، يستخدم مره اسبوعيا مع ترطيب البشرة.

لتخلص من البقع الداكنة وتفتيح لون البشرة وترطيبها بعمق تحتاجين إلى ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي مع بضع قطرات من عصير الليمون، ويوضع على الوجه 10 دقائق ثم اغسلي بالماء الفاتر، تستخدم مرة اسبوعيا في المساء.

لتشافي السريع من آثار الحبوب والتخفيف من التهابات الحبوب، اخلطي ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا الطبيعي وملعقة صغيرة من ماء الورد واتركيه على الوجه 15 دقيقة ثم اغسلي وجهك، يمكنك استخدامه ثلاث مرات اسبوعيا.